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Тайна «Отдела 39»

Секретная организация снабжает северокорейского руководителя и его родственников валютой и позволяет им жить на широкую ногу

Японцев зовут обживать Курилы

Правительство РФ подготовило для Токио предложения по совместному использованию «спорных территорий»

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Сибирские геологи объяснили особенности происхождения необычных желтых алмазов
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Новый iPhone получит фиксированный и гибкий 5,8-дюймовый OLED-дисплей. В экран устройства также встроят камеру, гарнитуру и дактилоскопический сканер

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