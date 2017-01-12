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Украина дает Донбассу прикурить

Оппозиция в Раде выступила против торгового обмена Украины с ЛДНР

Игорь Растеряев. Фото с сайта igorrasteryaev.ru

Игорь Растеряев: «Не пить 14 лет — это очень легко»

Игорь Растеряев - театральный актер и исполнитель задушевных и мудрых песен под гармонь, берущих за живое, дал интервью KM.RU

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Коррупция в России
 
 
  • В деле экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко появились новые фигуранты.
  • Бастрыкин возбудил уголовное дело против ставропольской судьи.
  • Преступная группа из следователей ГСУ ГУ МВД по Москве похитила 44 квартиры в столице на общую сумму не менее 199 млн рублей.
 
 
Журнал
 
 

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Российские боевые корабли в ... [британских] эскорт-услугах не нуждаются
Игорь Конашенков
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Россия облегчила выдачу виз для граждан Испании
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Вера Мусаелян («АлоэВера»): «Даже тексты БГ получаются у меня все о женском да о мужиках»

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Андрей Кончаловский получил медаль за «Рай» и толерантность

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Минздрав планирует создать сеть ресторанов здорового питания
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Как Горбачева обвели вокруг пальца: рассказ Бурбулиса и Авена
Как Горбачева обвели вокруг пальца: рассказ Бурбулиса и Авена

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Утонет ли Санкт-Петербург? Мнение российских климатологов
Утонет ли Санкт-Петербург? Мнение российских климатологов
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Анекдот дня
 
 

Немецкий школьник на уроке географии спрашивает у учителя:
- А правда, что у русских самые длинные в мире улицы?
- Почему ты так решил? - удивляется тот.
- Мне дедушка рассказывал, что они по одной улице в Сталинграде три месяца пробирались, а конца её так и не увидели...
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Няня. Кто нянчил русских гениев

Идея книги принадлежит видному религиозному философу Серебряного века Сергею Дурылина

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Сплин «Ключ к шифру»
Исполнитель: Сплин, Название: «Ключ к шифру», Стиль: рок, Год: 2016

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«Викинг»: Из берсерков в святые
Исторический фильм Андрея Кравчука «Викинг» стал безусловным лидером российского проката по итогам первой недели нового 2017 года

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Новый iPhone получит фиксированный и гибкий 5,8-дюймовый OLED-дисплей. В экран устройства также встроят камеру, гарнитуру и дактилоскопический сканер

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В МГУ заработал один из крупнейших в мире цифровых гербариев

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