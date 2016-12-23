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© KM.RU, Алексей Белкин
Коррупция в России
 
 
  • Преступная группа из следователей ГСУ ГУ МВД по Москве похитила 44 квартиры в столице на общую сумму не менее 199 млн рублей.
  • Бывшие сотрудники МВД получили условные сроки по делу о коррупции.
  • Одна из главных задач Росгвардии на 2017 год - усиление работы по противодействию коррупции внутри ведомства.
 
 
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