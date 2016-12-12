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Надежды Нового года

В 2017-й, несмотря на трудности, мы вступаем с ростом позитивных ожиданий

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С позиции здравого смысла

Западные аналитики прогнозируют, что в 2017-м роль России как мировой сверхдержавы резко возрастет

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Цитата дня
 
 

Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки. Мира и процветания нашей общей, великой Родине - России. Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником! С Новым, 2017 годом!
Владимир Путин
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