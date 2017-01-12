Немецкий школьник на уроке географии спрашивает у учителя:

- А правда, что у русских самые длинные в мире улицы?

- Почему ты так решил? - удивляется тот.

- Мне дедушка рассказывал, что они по одной улице в Сталинграде три месяца пробирались, а конца её так и не увидели...