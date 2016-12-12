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Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки. Мира и процветания нашей общей, великой Родине - России. Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником! С Новым, 2017 годом!
Будучи тяжелобольными, они, тем не менее, находили в себе силы непрестанно радоваться и излечивать других от душевных и телесных хворей
На YouTube-канале появилось видео, авторы которого бросили iPhone SE в чан с расплавленным алюминием
Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин запустил сайт, посвященный России в 2035 году
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