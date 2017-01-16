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Прибалтика лишилась медицины из-за бегства врачей

Население Латвии и Литвы фактически лишилось доступной медицины

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Румынская оппозиция вывела народ на улицы городов. Причина - объявленная амнистия чиновников-взяточников

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"Мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия вооруженных сил Украины",
Дмитрий Песков
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Посольство США изменило порядок выдачи виз гражданам РФ
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Мария Шарапова возвращается в большой спорт после допинг-скандала

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Второй человек, ступивший на Луну, стал манекенщиком
Второй человек, ступивший на Луну, стал манекенщиком
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Как Горбачева обвели вокруг пальца: рассказ Бурбулиса и Авена
Как Горбачева обвели вокруг пальца: рассказ Бурбулиса и Авена

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К великому сожалению, даже в пастырской практике встречается множество искаженных представлений о том, как следует вести добродетельным женам алкоголиков и наркоманов

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Исполнитель: Вика Цыганова, Название: «Лето красное», Стиль: этно-поп, Год: 2016

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