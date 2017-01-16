]]> ]]>
Сегодня: 30 января, понедельник
Поиск:
RSS
  • Почта
  • Соцсеть ВКругуДрузей
Главная
Главные темы

Из серии «их нравы» - о беременных на голову

Британские врачи получили руководство, в котором рекомендовано не называть беременных женщин будущими мамами

СССР знал правду, но молчал

Есть в истории шести (!) официальных высадок американцев на Луну одно странное обстоятельство

НовостиЛента

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Новости компаний

КУРСЫ ВАЛЮТ

30.01
Доллар
60,32
+0,68
ЕВРО
64,34
+0,32
Гривна
2,216
+0,26
Йена
0,524
-0,04

Погода сегодня

Москва
-15..-10
С. Петербург
0..+1
Сочи
-4..-1
Самара
-22..-16
© KM.RU, Алексей Белкин
Коррупция в России
 
 
  • В деле экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко появились новые фигуранты.
  • Бастрыкин возбудил уголовное дело против ставропольской судьи.
  • Преступная группа из следователей ГСУ ГУ МВД по Москве похитила 44 квартиры в столице на общую сумму не менее 199 млн рублей.
 
 
Журнал
 
 

МЫСЛЕБЛОГИ

А.Паршев: «Правительство в Минске не из тех, кто сдает свою страну»
К.Соколов: «Подозреваю, что Дональд Трамп – это американский Горбачев»
А.Шатилов: «Кризис давил и на власть, и на Россию в целом, но обошлось»

Без купюр

Н.Арефьев
Н.Арефьев: «Если экономика строится по лекалам Егора Гайдара, то изменений не ждите»
113
П.Н.Грудинин
П.Н.Грудинин : «Греф, Чубайс и Кудрин, по сути, признали, что у них нет рецептов для роста экономики»
288
С.А.Марков
С.А.Марков: «В Москве Обаму проводили почти с проклятиями и словами «когда же ты уйдешь»
144
С.В. Волков
С.В. Волков: «Сто лет революций в России: полуграмотность хуже невежества»
306
Л.П.Грот
Л.П.Грот: «Внимание: подрыв государственности России. Что скажет Путин на это?»
213

СПЕЦПРОЕКТЫ

О.Четверикова
О.Четверикова: Новый фашизм - навстречу смерти человечества
Совет всея ЗемлиПублицистикаИнфовойныИнфовойныСтратегии развития РоссииВеликая ПобедаСеть «Все Русские»Баба Клава сказала

ТВ-программа

  • 08:00 - КХЛ
  • 07:00 - ТНТ
  • 06:29 - Домашний
  • 06:00 - Пятый канал Россия
  • 06:00 - Че
Цитата дня
 
 

Трудно заставить человека понять что-либо, если его заработок обеспечивается непониманием этого.
Адам Смит
Темы
 
 

Недвижимость

Forbes назвал «королей» российской недвижимости 2017 года
Forbes назвал «королей» российской недвижимости 2017 года

Авто

Восемь миллиардов рублей получат регионы на сельские дороги
Восемь миллиардов рублей получат регионы на сельские дороги

Экономика

Подавшие иск к Сбербанку зря надеются на американский суд
Подавшие иск к Сбербанку зря надеются на американский суд

Туризм

Россия облегчила выдачу виз для граждан Испании
Россия облегчила выдачу виз для граждан Испании

Технологии

В МГУ исследовали причину недолговечности аккумуляторов будущего
В МГУ исследовали причину недолговечности аккумуляторов будущего

Спорт

Усейн Болт лишился олимпийской золотой медали из-за допинга
Усейн Болт лишился олимпийской золотой медали из-за допинга

Здоровье

Не хотите провериться у врача? Дело ваше, рак не пощадит
Не хотите провериться у врача? Дело ваше, рак не пощадит

Музыка

Собаки чаще отдают предпочтение регги и софт-року
Собаки чаще отдают предпочтение регги и софт-року

Кино

У кинопремии «Золотой орел» появились три новые номинации
У кинопремии «Золотой орел» появились три новые номинации

Стиль

Минздрав планирует создать сеть ресторанов здорового питания
Минздрав планирует создать сеть ресторанов здорового питания
Фоторепортаж
 
 
Знания
 
 

История

Как Горбачева обвели вокруг пальца: рассказ Бурбулиса и Авена
Как Горбачева обвели вокруг пальца: рассказ Бурбулиса и Авена

Наука

Утонет ли Санкт-Петербург? Мнение российских климатологов
Утонет ли Санкт-Петербург? Мнение российских климатологов
Энциклопедия
Тематические разделы:
География
Флора и фауна
История
Искусство
Наука
Техника
Общество
 Религия
Туризм
Здоровье
Музыка
Кино
Автомобили
Спорт
Анекдот дня
 
 

- А что отец сказал, когда нашу машину эвакуировали прямо от подъезда?
- А матом ругаться можно?
- Нет, нельзя
- Тогда молчал.
Новинки
 
 

КНИГИ

Няня. Кто нянчил русских гениев

Идея книги принадлежит видному религиозному философу Серебряного века Сергею Дурылина

МУЗЫКА

Сплин «Ключ к шифру»
Исполнитель: Сплин, Название: «Ключ к шифру», Стиль: рок, Год: 2016

КИНО

Кадр из фильма «Викинг». Фото с сайта kinopoisk.ru
«Викинг»: Из берсерков в святые
Исторический фильм Андрея Кравчука «Викинг» стал безусловным лидером российского проката по итогам первой недели нового 2017 года

Гаджет

Apple iPhone X

Новый iPhone получит фиксированный и гибкий 5,8-дюймовый OLED-дисплей. В экран устройства также встроят камеру, гарнитуру и дактилоскопический сканер

Сайт

Цифровой гербарий

В МГУ заработал один из крупнейших в мире цифровых гербариев

Звезды и знаменитости
 
 
Миранда Керр представила дебютную коллекцию одежды
Миранда Керр представила дебютную коллекцию одежды
Никита Джигурда – худшее, что было в жизни Бари Алибасова
Никита Джигурда – худшее, что было в жизни Бари Алибасова
Любовь Толкалина рассталась с Егором Кончаловским
Любовь Толкалина рассталась с Егором Кончаловским
Дэвид Бекхэм создал коллекцию одежды для своего сына
Тамара Гвердцители получила воспитание с «еврейским акцентом»
Елена Проклова покаялась перед обманутыми женами актеров
Идеальная история Марины Нееловой
Сати Казанова раскритиковала закон о религиозных объединениях
Юрий Норштейн назвал наше время некультурным и непросвещенным
Леонид Филатов: тот самый герой «Экипажа»
Иеромонах Фотий из «Голоса» уличил современных людей в суетности и близорукости
«Проститутка» из «Брата-2» объявлена личным врагом Порошенко
«Верасы» © KM.RU, Наталья Ступникова
Скончался солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году...
Фото с сайта interMedia
Барабанщик Allman Brothers Band совершил суицид на глазах у жены
На данный момент Мелинда проходит по делу в качестве свидетеля
Домашняя собака Сапа © KM.RU, Наталья Ступникова
Собаки чаще отдают предпочтение регги и софт-року
В будущем каждый центр сможет предоставлять собакам специальный...
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Сурганова отметила день снятия блокады Ленинграда альбомом военных песен
Анонс
© KM.RU, Алексей Белкин
Названы новые сроки выхода Ансамбля Александрова на большую сцену
На полную адаптацию в ансамбле уйдут годы
Сообщества
 
 
Фото дня
Фото дня «вКругуДрузей»
НАЙДИ ДРУЗЕЙ СЕЙЧАС

Для вас 30 тысяч новых фотографий, сотни тем для обсуждения и
многое другое. Более 17 миллионов пользователей «В Кругу Друзей»

]]> ]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.