К великому сожалению, даже в пастырской практике встречается множество искаженных представлений о том, как следует вести добродетельным женам алкоголиков и наркоманов
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