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Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков

Врач vs Пациент

Конфликтность в медицине год от года только растет, и это следствие самоустранения российских властей от решения проблем здравоохранения

Стоп-кадр из фильма «Дикий Восток»

Гибель Виктора Цоя превратила «Дикий Восток» из вестерна в антиутопию

На исходе Года кино в Москве состоялся показ культового фильма Рашида Нугманова «Дикий Восток»

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Цитата дня
 
 

Все виды вакансий я верну назад нашей нации, число будет только расти. Автомобильные компании и остальные, если они хотят делать бизнес в нашей стране, должны начать делать вещи здесь снова
Дональд Трамп
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Как зимуют в своих домах европейцы
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Валентин Катасонов: Новый глава МЭР тоже занялся «экономической астрологией»

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Поисковик «Спутник» запустит почтовый сервис за 60 млн рублей
Поисковик «Спутник» запустит почтовый сервис за 60 млн рублей

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Число участников чемпионатов мира по футболу увеличат в полтора раза
Число участников чемпионатов мира по футболу увеличат в полтора раза

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Минздрав разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно
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Десять лучших российских музыкальных альбомов 2016 года
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Семь самых душевных новогодних фильмов для семейного просмотра
Семь самых душевных новогодних фильмов для семейного просмотра

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Загадка Пирейского льва и мистификации в истории
Загадка Пирейского льва и мистификации в истории

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Астрономам удалось установить источник «инопланетного» сигнала
Астрономам удалось установить источник «инопланетного» сигнала
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Читинская слобода «Казачьи песни» (2 CD)
Исполнитель: Читинская слобода, Название: «Казачьи песни», Стиль: хоровое пение, Год: 2016

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«Изгой-один»: «Звездные войны» образуют новую Вселенную
На экраны 15 декабря вышел первый из серии «побочных» фильмов культовой эпопеи «Звездные войны», который оказался не хуже основных Эпизодов

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На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе компания Western Digital представила под торговой маркой SanDisk самый быстрый и емкий накопитель

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