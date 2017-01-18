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В гибридной войне США против России Ельцин–Центр стал вещественным олицетворением умышленного разрушения системы ориентиров и ценностей российской нации

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человек говорит о том, чего ему не хватает. Тот, кому не хватает секса, говорит о сексе, голодный человек говорит о еде, человек, у которого нет денег, — о деньгах, а наши олигархи и банкиры говорят о морали
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