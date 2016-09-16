Дорожные войны: главное - спокойствие

Если следовать некоторым правилам, то можно свое участие в конфликте ограничить до минимума



© KM.RU, Алексей Белкин

Конфликты на российских дорогах в последние годы стали настолько распространенным явлением, что очередное видео, с выясняющими отношения автомобилистами, уже давно воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Как ямы на дорогах, плохая разметка и лихачи всех мастей. Самое неприятное заключается в том, что оказаться героем новой серии дорожных разборок может каждый, кто садится за руль. От этого не застрахован никто – участником конфликта может стать как владелец стареньких «жигулей», так и обладатель дорогого внедорожника с блатными номерами. Впрочем, если следовать некоторым правилам, то можно своё участие в конфликте ограничить до минимума и уж точно не стать очередным дорожным клоуном, над которым будет потешаться весь YouTube.

Но для начала рассмотрим две одинаковых ситуации, правда, с разным финалом. Дорожный конфликт чаще всего начинается с того, что один автомобилист вызывает неудовольствие другого, например, несоблюдением скоростного режима, «подрезкой», не говоря уж о ДТП. К сожалению, уровень агрессивности на наших дорогах таков, что даже косой взгляд может моментально перерасти в серьезное выяснение отношений с далеко идущими последствиями.

Вот типичный пример: в прошлом году на Ленинском проспекте в Москве один автомобилист, назовем его Николай (настоящие имена и фамилии по этическим соображениям указывать не будем) подрезал другого – Алексея. Тот в долгу не остался и попытался жестами объяснить оппоненту всё, что он думает о его умственных способностях. Николай о своих умственных способностях был совершенно иного мнения, поэтому решил продолжить общение уже без всяких жестов. Алексей в этом начинании его всячески поддержал, после чего выяснение отношений моментально переросло в драку посреди проезжей части. К радости многочисленных зевак, которые поспешили снять все происходящее. И ладно, если оба автомобилиста использовали бы только кулаки и крепкие выражения. Считая себя не иначе как бессмертными, Алексей и Николай вступили в битву хорошо экипированными – первый ринулся на противника с бейсбольной битой, а второй встретил его огнем из травматического пистолета. В результате оба драчуна сначала попали в больницу, а следующая их встреча состоялась уже в суде. Пустячная, казалась бы, дорожная ситуация вылилась в серьезное судебное разбирательство, которое для Николая закончилась экскурсией в места не столь отдаленные. Так как суд признал его виноватым в причинении тяжких телесных повреждений, а его оппонент Алексей чуть не ослеп на один глаз, в результате попадания в лицо пули из «травмата».

Теперь рассмотрим похожую ситуацию, но с иным финалом. Житель Твери Анатолий тихо мирно ехал по своим делам, пока дорогу ему не перегородила иномарка, из которой вышли двое крепких молодых людей. Автомобиль Анатолия был оснащен видеорегистратором, сам он заблокировал двери в машине, плюс к этому стал снимать все происходящее на мобильный телефон. Поначалу он решил, что его банально хотят ограбить, но очень быстро выяснилось, что он несколько минут назад всего лишь «подрезал» своих оппонентов, чем они остались крайне недовольны. Все предложения выйти из автомобиля и «разобраться» Анатолий проигнорировал, продолжая съемку. Поняв, что извлечь Анатолия из машины не получится, молодые люди сорвали свое зло на ней: свернули водительское зеркало, несколько раз ударили ногой в дверь, разбили фару и радиаторную решетку. Посчитав инцидент исчерпанным, они уехали. Анатолий же был совсем иного мнения и, что называется, «не отходя от кассы», вызвал полицию. Прибывший наряд зафиксировал его показания, после чего Анатолий написал заявление. К которому впоследствии приложил видеозапись с регистратора и мобильного телефона, а так же счёт из сервис-центра, с перечнем нанесенных автомобилю повреждений.

Стоит ли говорить, что эта выходка дорого обошлась обидчикам Анатолия? Если быть точнее, то было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение имущества». Что характерно, оба обвиняемых, вызванные к следователю, долго не могли понять, в чем их, собственно, вина? Подумаешь, повздорили с кем-то на дороге. Ну, зеркало у «козла» свернули и фару разбили. Видимо так же считает большинство российских автомобилистов, совершенно не подозревая, что понятие «повздорили» Административный и Уголовный кодекс трактуют вполне конкретно. Иногда можно обойтись парой относительно безобидных ругательств, но иногда можно «повздорить» так, что обдумывать своё поведение придется где-нибудь в лесах Мордовии. Причем не один год.

Все мы живем в правовом государстве и всех нас защищают его законы. Которые нарушать категорически не рекомендуется, если, конечно, адвокаты, суды и тюремная баланда – это то, без чего ваша жизнь кажется вам пресной и пустой. Если нет, то лучше не устраивать из-за какой-то безобидной «подрезки» циркового представления с мордобоем. Потому, что однозначно, оно того не стоит. И лучше понять это сидя за рулем, а не на скамье подсудимых.

Неплохо так же избавиться и от советского менталитета, когда все мы были «товарищи». Это в брежневские времена можно было расквасить кому-то лицо и мирно разойтись, дескать, с кем не бывает? Что за мужик, если не дерется? Сейчас ситуация иная. Во-первых, каждый встречный ходит с телефоном и не упустит случая снять вас в роли Майка Тайсона, спутавшего проезжую часть с рингом. Во-вторых, доказательную базу наверняка дополнит и запись с видеорегистраторов. Коим оснащена едва ли не каждая вторая машина. Не стоит забывать и про дорожные камеры. Так что если вы вдруг решили проучить своего обидчика, особенно с помощью монтировки или биты, будьте уверены – через несколько часов над вашими «подвигами» будет хохотать YouTube, а затем видео с вашим выступлением может появиться в эфире одного, а то и нескольких, телеканалов. После чего его уже вдумчиво будут просматривать следователи.

Категорически не стоит обольщаться тем, что, дескать, заурядная драка на дороге не привлечет внимание представителей закона. Ещё как привлечет! Потому, что это преступление из категории самораскрываемых, где расследовать ничего не нужно, так как и так всё предельно ясно. В данном случае, следователю не нужно годами ломать голову, задаваясь трудноразрешимым вопросом – кто же зарубил старушку-процентщицу? Как только появляется заявление потерпевшего, да ещё с видео впридачу – всё, дело в шляпе. Что позволит следователю, и не ему одному, с чувством глубочайшего удовлетворения поставить очередную галочку в графе «раскрываемость».

Помимо всего вышеперечисленного, удивляет тот факт, что автомобилисты готовы рисковать своим здоровьем, по сути, просто так. Бросаясь на «обидчика», они почему-то в последнюю очередь думают о том, что в ответ могут получить монтировкой по голове, нож в бок или пулю в лоб. Потребность доказать свою правоту любой ценой, напрочь убивает инстинкт самосохранения и одному Богу известно, сколько автомобилистов заплатили за этот шаг своим здоровьем или даже жизнями. Даже если вы обладаете навыками Федора Емельяненко, может, стоит сто раз подумать – а стоит ли рисковать своей единственной жизнью только ради того, чтобы доказать кому-то, что он неправ? Ну не пропустили вас в соседний ряд, разве это стоит того, чтобы потом месяцами лежать на больничной койке с многочисленными переломами и швами? Или стать идиотом, после близкого знакомства с чужой монтировкой?

И, наконец, чисто человеческий момент. Вместо того, чтобы натужно орать проклятия вслед другому автомобилисту и отпускать колкости в адрес не самой опытной автомобилистки, лучше понять очевидную вещь – никто в этом мире не совершенен. В том числе и вы сами. Автомобилями управляют разные люди, с разным характером, настроением, темпераментом. Они, так же как и вы, могут куда-то спешить и опаздывать, у всех разная манера вождения, кто-то и вовсе получил права только неделю назад. Даже если вас по-хамски подрезает ярко выраженный мажор на «гелике», это все равно не повод бежать к нему через три полосы, грозно размахивая спортинвентарем. Дорожными хамами пусть занимается полиция, а все попытки научить кого-то уму-разуму – это заведомо неправильное решение и путь в никуда. А то и прямиком на тюремные нары. Как не раз уже было доказано, достаточно просто оставаться человеком и многие проблемы обойдут вас стороной. И особенно актуально это правило на дороге.