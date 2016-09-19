АвтоВАЗ назвал основные тенденции технического развития

На Международной научно-технической конференции «Перспективы развития автомобилей» были озвучены основные тенденции технического развития АвтоВАЗа.



Фото с сайта lada.ru

По словам исполнительного вице-президента компании по инжинирингу Харальда Грюбеля, в своем развитии АвтоВАЗ ориентируется на основные рыночные тренды. «'Сегодня растет популярность автомобилей класса SUV - доля этого сегмента достигнет 50%. Кроме того, более половины автомобилей в России будут оснащаться автоматической трансмиссией различных систем. Наконец, рынку требуются автомобили с эффективными и экономичными моторами».

Одной из основных тем конференции стали автомобили на альтернативных источниках энергии. Главный редактор издания «Авторевю» Михаил Подорожанский отметил, что в настоящее время электромобиль является не столько транспортным средством, сколько дорогостоящим гаджетом, однако через несколько лет должно произойти изменение структуры спроса. В частности, станет возможной электрификация автомобилей среднего ценового сегмента - и автопроизводителям, в том числе АвтоВАЗу, необходимо готовиться к этому уже сегодня.

В свою очередь АвтоВАЗ продемонстрировал участникам конференции электромобиль на базе LADA Vesta.

LADA Vesta EV основана на серийном автомобиле и не требует замены масла и прочих традиционных расходных материалов. Стоимость одного километра пробега в несколько раз дешевле аналога на бензине. Отмечается, что электромобиль обеспечивает высокий уровень комфорта, так как в нем отсутствуют неизбежные шумы и вибрации от двигателя внутреннего сгорания.

Что касается ходовых качеств электрической LADA Vesta, то участники конференции смогли оценить их на специальном тест-драйве. Для пробной поездки была предоставлена и двухтопливная LADA Vesta CNG, которая работает на бензине и сжатом природном газе метане.

Использование газа позволяет снизить затраты на топливо более чем в 3 раза. При этом максимальный пробег двухтопливной LADA Vesta составляет 1000 километров.