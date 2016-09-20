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Минфин отказался от разделения полисов ОСАГО на три вида

22:27 20.09.2016
Фото с сайта plusworld.ru
Фото с сайта plusworld.ru
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Минфин России опубликовал окончательный вариант законопроекта, содержащего поправки к закону об обязательном автостраховании (ОСАГО). При этом ведомство не включило в документ ранее предложенную идею о разделении полисов на три категории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт нормативно-правовых актов.

Источник на страховом рынке рассказал корреспондентам агентства, что несколько дней назад в Центробанке России состоялось совещание с Минфином, на котором обсуждались инициативы ведомства, касающиеся реформы ОСАГО. По итогам этого обсуждения и был опубликован финальный вариант законопроекта.

Документ будет проходить процедуру публичного обсуждения до 14 октября. В случае его принятия, он вступит в силу в середине будущего года.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Минфин высказал идею о разделении полисов ОСАГО на три вида: «экономпакет», «стандартный» и «премиальный». Первый предусматривает лимиты ответственности страховщика в 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей за урон здоровью; второй – по одному миллиону рублей на каждый риск; третий – выплату в размере двух миллионов рублей.
 

Темы: Россия, Автоновости, Вопросы автострахования и ОСАГО, Законотворческая деятельность в России, Министерство финансов РФ
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