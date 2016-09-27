5 серьезных нарушений, ставших нормой для водителей

Никаких нравоучений! Просто заметки, навеянные ежедневными дорожными наблюдениями



© KM.RU, Илья Шабардин

Вас тоже достали пробки? Виноваты, конечно же, городские власти, бездумно застраивающие города и пригороды, плохие дороги, нерадивые полицейские? Во многом так оно и есть. Но мы-то, конечно, ангелы, просто сильно обиженные на всех и вся! Кстати, помимо ПДД есть еще и совсем простые нормы приличия. Да и здравый смысл...

Перестроение без поворотника

Поворот и перестроения без включения «мигалки» стали нормой. Мелочь? Не скажите! Сколько поцарапанных бортов и «отстегнутых» бамперов всего лишь из-за того, что кто-то забыл, а может и не захотел включить указатель. Кроме того, невключенный поворотник подчас способствует пробкам. Как? Не было ли у вас случая, когда при выезде на главную дорогу вы терпеливо ждали, пока проедет автомобиль, имеющий преимущество, а он всего навсего, не включив мигалку, свернул в сторону аккурат перед вами!? А за вами уже собрался «хвост» — начало пробки.

Поворот не оттуда

Поворот не из того ряда стал, похоже, для некоторых просто «делом чести». Интересно, что инспектора ДПС взирают на это, как правило, со скучающим равнодушием. Вы очень спешите? Можно понять. Но представьте на мгновение, что именно сейчас вам нужно ехать прямо, а перед вами кто-то оттормаживается, чтобы повернуть. За вами уже очередь. Хорошо если все успели затормозить! Начинаются перестроения, поток хаотично замедляется. А уменьшению пробок это не способствует.

Выезд на занятый перекресток

Тоже типичная ситуация. Общее правило нынешней жизни: как близко ни встань к стоп-линии, с большой долей вероятности найдется тот, кто объедет и встанет спереди. Кстати, с точки зрения Правил это, строго говоря — проезд на красный. Знаете, что за это бывает? Но я даже не об этом. Тот, кто вылез вперед, уедет. И слава богу! А вот остальным не стоит выезжать на перекресток, если хвост там стоит. Чтобы помочь нам и придуманы светофоры, в которых видно, сколько секунд осталось до переключения. Не правда ли, удобно? Пользоваться ими или просто здравым смыслом куда проще, нежели прорываться через поперечный поток, который поехал на зеленый свет, но уперся в тех, кто не успел рассосаться. Чем несговорчивей водители в этой ситуации, тем длиннее пробка. И ведь опять кроме нас самих никто не виноват...

Проезд на «оранжевый»

Термин «оранжевый свет светофора» (тлеющий зеленый или предстоящий красный) придуман много лет назад и обсуждать его нет смысла. Сколько увечий той или иной степени тяжести и даже смертей случилось по вине самых ловких и смелых. Хорошо, если тронувшийся с поперечной дороги более терпелив и тоже не стартовал на «оранжевый». Стоит ли играть в такую рулетку?

Лихорадочные перестроения

Метания из ряда в ряд справедливо приравнивают к опасной езде. Вдумайтесь: никто не обязан учитывать ваши резкие маневры, как правило, совершаемые с грацией переевшего бегемота. Кончается это часто резким торможением перед невинным участником движения, аварией, и — правильно! — пробкой. Иногда такие перестроения сродни столь не любимым нами подставам. И еще: кратчайший путь между двумя точками — прямая. Зигзаги в городском потоке практически никогда не приводят к выигрышу на финише более, чем на пару минут. Зато приводят к замедлению потока и, как следствие, усугублению пробок.

Словом, большинство мелких городских аварий, как видится, связаны именно с перечисленными, на первый взгляд неопасными и ставшими нормой нарушениями. Вам так не кажется?

Автор: Канунников Сергей