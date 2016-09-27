«Платон» подорожает ради платных дорог

Росавтодор будет добиваться повышения в два раза тарифов в системе «Платон»



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Проблема увеличения сборов с дальнобойщиков пока обсуждается в правительстве. Эксперты отмечают, что ведомству не хватает собираемых средств на финансирование проектов платных дорог в регионах в рамках государственно-частного партнерства. В конце сентября Росавтодор представит рейтинг проектов, который определит, какие из них сможет финансировать государство.

В понедельник глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что ведомство выступает за повышение тарифов за проезд по федеральным трассам для грузовиков массой 12 тонн и выше в рамках системы «Платон». «Росавтодор предлагает вернуться к прежнему тарифу и отменить льготный коэффициент», — сказал глава Росавтодора.

Напомним, что с 15 ноября 2015 года, когда с владельцев большегрузов начали взимать плату за проезд по федеральным дорогам, и по настоящее время действует льготный тариф — 1,53 руб. за 1 км пути. Полный тариф, который составляет 3,06 руб., правительство собиралось вводить сначала в марте 2016 года, затем летом текущего года, а позже и вовсе задумало отложить до 2019 года.

Как отметил Старовойт, на прошлой неделе состоялось совещание под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, на котором вопрос повышения тарифов «Платона» обсуждался вновь, однако окончательного решения принято не было.

«Вопрос о целесообразности возможного изменения коэффициента расчетов в системе «Платон» будет рассматриваться вышестоящими инстанциями, — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Росавтодора. — Мы хотим подчеркнуть, что дополнительные поступления от сборов системы «Платон» в дальнейшем позволили бы добиться еще больших успехов в сфере повышения качества и безопасности автомобильных дорог страны».

Как выяснила «Газета.Ru», предложение Росавтодора о повышении тарифов прежде всего может быть связано с острой нехваткой собираемых сейчас средств, из которых государство планирует финансировать региональные проекты по строительству платных дорог в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Актуальность вопроса повышения тарифов «Платона» связана и с тем, что о результатах рассмотрения заявок по региональным проектам ГЧП Росавтодор должен объявить уже в конце сентября, представив рейтинг проектов, на основании которого будет приниматься решение о финансировании.

Напомним, что ранее регионы отправили в Росавтодор семь заявок на финансирование строительства платных дорог за счет денег, собранных с большегрузов. ГЧП по этим проектам предусматривает трехстороннюю систему финансирования: из федерального (не более 50% для автомобильных дорог и не более 75% для искусственных дорожных сооружений) и регионального бюджетов, а также за счет частного капитала (не менее 15%). В числе предварительно одобренных ведомством заявок оказались обход Хабаровска, мост через реку Обь в Новосибирске, трассы Пермь — Березники, Стерлитамак — Магнитогорск и восточный выезд из Уфы на трассу М5 «Урал», окружная дорога вокруг Тюмени и дорога в Самарской области.

По данным «Газеты.Ru», количество прошедших предварительный этап отбора заявок впоследствии фактически сократилось до пяти. Как отмечает источник «Газеты.Ru», близкий к Росавтодору, проекты Самарской и Тюменской областей могли быть исключены из-за их недостаточной проработанности.

«Эта информация на уровне слухов. Однако примечательно, что представителей от этих регионов не было на семинаре, посвященном этой теме, который Росавтодор проводил в Москве 23 сентября», — отмечает собеседник.

Представитель Росавтодора эту информацию опроверг.

Рейтинг проектов, претендующих на получение государственной поддержки, Росавтодор объявит на инвестиционном форуме «Сочи-2016», который начнется 29 сентября.

Проекты платных дорог, которые претендуют на выделение бюджетных средств в 2017 году, весьма дорогостоящие. В частности, строительство объезда Хабаровска, проект, который в Росавтодоре называют одним из наиболее перспективных, предполагает выделение из бюджета 29 млрд руб., а общие затраты на реализацию проекта составят почти 45 млрд руб. Новосибирский мост обойдется примерно в 40 млрд руб., а из федерального бюджета регион просит на проект 25 млрд руб.

И в других регионах, которые пока не попали в список первоочередных претендентов, также рассчитывают на существенное финансирование. Например, в Удмуртии чиновники хотят получить 17,5 млрд руб. от государства на строительство обхода Ижевска — половину от общей стоимости дороги. В регионе рассчитывают начать строительство трассы уже в 2018 году.

Стоит отметить, что с 15 ноября 2015 года по 15 сентября 2016 года «Платон» собрал лишь около 13,8 млрд руб.

При этом согласно прогнозу Минфина, доходы от «Платона» в ближайшие три года будут составлять в среднем около 20 млрд руб. в год. В 2017 году ожидается поступление в бюджет 19,975 млрд руб., в 2018 году — 20,215 млрд руб., а в 2019 году — 20,510 млрд руб.

Таким образом, денег, которые приносит «Платон», хватит на финансирование в рамках ГЧП отнюдь не всех региональных проектов.

Однако в пресс-службе Росавтодора отмечают, что сразу несколько региональных ГЧП-проектов могут быть профинансированы за счет сборов системы «Платон». «Финансовые модели региональных проектов предполагают не единовременную выплату от государства, а дифференцированные межбюджетные трансферты в течение нескольких лет. Такая схема позволит приступить к финансированию сразу нескольких проектов», — поясняют в ведомстве.

«На сегодняшний день на бюджетное финансирование могут рассчитывать один-два проекта, — говорит «Газете.Ru» глава российской практики по инфраструктуре и проектам ГЧП Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина. — Ведь часть из собираемых «Платоном» средств государство еще выплачивает концессионеру проекта (государство обязано выплачивать 10,6 млрд руб. в год концессионеру «Платона» — РТИТС). Поэтому повышение тарифов «Платона» можно объяснить нехваткой средств на финансирование проектов ГЧП в регионах. Мы считаем повышение тарифов обоснованным — изыскивать дополнительные средства на развитие региональных дорожных проектов очень сложно. Но в целом «Платон» в данном случае — это не панацея, а просто одна из возможностей».

«Понятно, что денег на строительство дорог в регионах мало, — говорит «Газете.Ru» глава Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Бликнин.

— Конечно, тарифы «Платона» повышать надо или же искать другие источники поступления денег. При этом сборы с тяжелых грузовиков — маленькая часть дорожного кошелька, но сейчас этот кошелек просто не работает.

В год содержание «Платона» обходится в 10 млрд руб. Кроме того, плательщиков скоро освободят от транспортного налога — это еще минус 10 млрд руб. из бюджетов регионов».

По словам Ревзиной, тем регионам, которые подали заявки в Росавтодор, но не получат в итоге поддержки государства, стоит задуматься о плане Б. «Мы уверены, что даже в случае отсутствия государственного финансирования при правильном структурировании проекта возможно привлечь на него средства с рынка, — говорит собеседница. — Проекты, которые уже были реализованы, это подтверждают. Конечно, инвестиции должны быть возвращены. Но можно возмещать вложения уже после запуска проекта в эксплуатацию и не предусматривать капитальный грант — софинансирование в строительство, то, на что претендуют инвесторы по региональным проектам.

В итоге те региональные проекты, которые не получат федеральное финансирование, смогут не только не распасться, а, напротив, могут быть даже быстрее реализованы, чем проекты с госучастием. Ведь федеральное финансирование — это долгая процедура».

По мнению Блинкина, из-за кризиса без государственной поддержки инвесторы в одиночку не будут вкладываться в крупные проекты по строительству платных дорог, поэтому выделение государством на эти цели средств, в том числе собранных «Платоном», имеет большое значение для развития дорожного хозяйства в регионах.

Декларируемая цель введения сбора с фур — обеспечение за счет собранных средств поддержания автомобильных дорог, финансирование строительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры. При этом уже спустя несколько месяцев работы «Платона» чиновники из дорожной отрасли заговорили о том, что собранные с большегрузов средства стоит направить на строительство в регионах платных дорог и мостов, а не на ремонт существующих.

Впрочем, в 2016 году правительство все же распределило собранные средства — 10,85 млрд руб. — на неотложный ремонт дорог в регионах вместо строительства новых платных трасс. Кроме того, еще 12 млрд руб., якобы собранных «Платоном», были выделены из бюджета на строительство и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений в ряде субъектов. Теперь регионы ждут составления Росавтодором рейтинга своих проектов ГЧП. Решение о финансировании должны будут утвердить межведомственная комиссия при Минтрансе и правительство, а деньги начнут выделяться в первом квартале 2017 года.

Автор: Даниил Ломакин