Власти Москвы объявили о расширении зоны платной парковки

Власти Москвы готовят план нового расширения зоны платной парковки в городе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сейчас мы работаем над предложениями по расширению зоны платной парковки. Примерно через месяц мы будем знать, в каких местах это целесообразно сделать, и какой тариф там будет действовать», — сказал Ликсутов.

Он [Ликсутов] также добавил, что власти города не намерены снижать тарифы на парковку в центральной части города, пишет ТАСС.

Пилотный проект платной парковки был начат в Москве в 2012 году. В 2013 году платная парковка была введена сначала внутри Бульварного кольца, а затем и Садового кольца. С декабря 2014 года зона платной парковки была расширена на 400 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцами. В 2015 году зона платной парковки была расширена еще на несколько десятков улиц.

Час стоянки в пределах Бульварного кольца стоит 80 рублей, в пределах Садового кольца — 60 рублей, в остальных частях города — 40 рублей. На нескольких десятках улиц в пределах Бульварного кольца с августа 2015 года действует дифференцированный тариф на парковку — 80 рублей за первый час и 150 рублей за каждый следующий час стоянки.

Организация платной парковки в Москве неоднократно подвергалась критике, в частности, из-за непрозрачной системы сбора оплаты, а также сбоев в ее работе, приводящих, в том числе, к выписке штрафов при проведенной оплате.