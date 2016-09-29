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Власти Москвы объявили о расширении зоны платной парковки

13:27 29.09.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Власти Москвы готовят план нового расширения зоны платной парковки в городе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сейчас мы работаем над предложениями по расширению зоны платной парковки. Примерно через месяц мы будем знать, в каких местах это целесообразно сделать, и какой тариф там будет действовать», — сказал Ликсутов.

Он [Ликсутов] также добавил, что власти города не намерены снижать тарифы на парковку в центральной части города, пишет ТАСС.

Пилотный проект платной парковки был начат в Москве в 2012 году. В 2013 году платная парковка была введена сначала внутри Бульварного кольца, а затем и Садового кольца. С декабря 2014 года зона платной парковки была расширена на 400 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцами. В 2015 году зона платной парковки была расширена еще на несколько десятков улиц.

Час стоянки в пределах Бульварного кольца стоит 80 рублей, в пределах Садового кольца — 60 рублей, в остальных частях города — 40 рублей. На нескольких десятках улиц в пределах Бульварного кольца с августа 2015 года действует дифференцированный тариф на парковку — 80 рублей за первый час и 150 рублей за каждый следующий час стоянки.

Организация платной парковки в Москве неоднократно подвергалась критике, в частности, из-за непрозрачной системы сбора оплаты, а также сбоев в ее работе, приводящих, в том числе, к выписке штрафов при проведенной оплате.

Темы: Москва, Авто, Автоновости, Парковки и стоянки для автомобилей
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 17:55
ен

правильно -надо расширить до северного полюса и до лондона!!!
29.09.2016, 15:45
1

Будут летать думаешь поборы кончатся?) А предлог за что ты должен раскошелиться всегда придумают.
29.09.2016, 14:47
вообще-то..

..данное мероприятие - неконституционно. Средство платежа в РФ - РУБЛЬ!!! На данных парковках рубль не принимается. Требуется наличие каких-то там карт, мобильных телефонов с банковскими приложениями. То есть, гражданин, прибывший в Москву из глубинки, имеющий в кармане деньги, но не имеющий соответствующего гаджета, автоматически становится "зайцем" с вытекающими.. Куда смотрят Падвы-Резники-Ольшанские? Мы, как всегда, идём своим путём..
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