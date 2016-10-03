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В сентябре украинский авторынок вырос на 32%

11:44 3.10.2016

Продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам сентября выросли на 32% и составили 5771 единицу.


Toyota Camry © KM.RU, Кирилл Дуболев

За девять месяцев 2016 года в Украине реализовано 44160 машин, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

По данным агентства «АВТОСТАТ», лидером на украинском рынке в прошлом месяце остается Toyota, которая реализовала 850 автомобилей (на 66% больше, чем годом ранее). На втором месте находится Renault (продажи выросли на 32% - 518 машин), а третью строчку занимает KIA (рост продаж 93% - 422 автомобиля).

Далее следует Hyundai с показателем 374 автомобиля (+95%), а замыкает пятерку лидеров Skoda - 325 машин (+39%).

Самой продаваемой моделью на украинском рынке в прошлом месяце стал KIA Sportage.  

Темы: Украина, Автомобильный транспорт в мире, Автоновости
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