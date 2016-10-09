Столичные власти не стали изобретать велосипед, они начали перенимать опыт, наработанный в мегаполисах по всему миру

Бурные эмоции вокруг введения в Москве платных парковок поутихли. Теперь можно взглянуть на ситуацию с транспортом в городе трезво и признать, что обмануть законы общественного развития невозможно. Москва обречена на убийство частного автотранспорта. Однако старается сгладить этот процесс приятными нововведениями.

После прошлогодних достаточно бурных протестов против новой парковочной системы в Москве недавнее анонсирование заммэра столицы Максимом Ликсутовым очередной волны расширения платной парковки вызвало весьма вялую реакцию и прошло почти незамеченным.

С одной стороны, у недовольных граждан за прошедший год было время осознать неизбежность продолжения текущей транспортной политики в городе. Осознать – и во многом смириться с этим.

А с другой – и это даже более важно – все больше жителей города проникаются симпатией к действиям властей в этом вопросе, и «репрессируемые» автомобилисты теряют сторонников среди «безлошадных» граждан.

Причин для симпатий к действиям городских властей хватает, и главная заключается в том, что при «закручивании гаек» для автомобилистов в Москве параллельно идет масштабная работа по развитию и благоустройству городской среды для пешеходов и пользователей общественного транспорта. Причем работа эта настолько значительна, что игнорировать ее уже просто невозможно.

Поскольку эмоции вокруг московских парковок поутихли, можно взглянуть на московскую ситуацию трезво и признать, что обмануть законы общественного развития невозможно.

По последним данным, в московской агломерации живет 25 миллионов человек.

Старой доброй Москвы – с ее двориками, тихими улочками в самом центре и почти деревенской идиллией за Садовым кольцом – больше нет. Понятна ностальгия и печаль москвичей о потере города, в котором они родились и выросли. Но так уж распорядилась история, что Москва качественно переродилась за последние 20 лет и превратилась в грандиозный мегаполис. А они, мегаполисы, живут по особым правилам и законам.

Столичные власти не стали изобретать велосипед. Они начали перенимать опыт, наработанный в мегаполисах по всему миру – от Лондона до Нью-Йорка.

Одно из главных правил мегаполиса: частный автомобиль – это роскошь. Мегаполисы – для пешеходов (и велосипедистов), общественного транспорта и такси.

Именно последовательную реализацию этого принципа мы и наблюдаем (и проживаем) в прямом эфире в последние годы.

Во-первых, «выдавливание» частных машин из Москвы. Дальше будет только хуже. Владение и пользование автомобилем в Москве должно стать очень дорогим хобби, и оно таковым станет.

Во-вторых, благоустройство города под пешеходов и велосипедистов. Это направление работы московского правительства вызывает немногим меньше споров, нежели парковочная политика. Автомобилисты и пешеходы жалуются на велосипедистов, велосипедисты – на пешеходов и машины.

Некоторым кажется абсурдным создание широких и благоустроенных тротуаров для пешеходов в городе, где чуть ли не девять месяцев стоит холодная погода, не располагающая к променадам. Но большинству, несмотря на «непрактичность», новый пешеходный тренд нравится: от Покровки до Никольской, от Арбата до Пятницкой.

В-третьих, такси. Наверное, это единственное нововведение, вызывающее массовую поддержку горожан и минимум критики. Создание агрегаторов такси (будь то «Яндекс», «Гетт», «Убер» и т. д.) решило проблему доступности (во всех смыслах) такси для москвичей.

Время подачи сократилось до 5–10 минут, что было немыслимым еще пять лет назад. Ну и чисто финансово из достаточно дорогой столичной услуги десятилетней давности такси превратилось в удобный и доступный практически всем слоям населения сервис. Даже в аэропорт небольшой компанией теперь дешевле ездить на такси, нежели аэроэкспрессом.

Единственными недовольными в этой связи оказались только некоторые таксисты, поскольку сервисы создают все более удобные и доступные для клиентов тарифы – за счет водителей. Последний раз это даже обернулось небольшой несанкционированной акцией протеста.

В-четвертых – и в-последних – общественный транспорт. Наверное, это самое главное, самое масштабное, самое сложное и самое важное направление работы города по внедрению новой системы движения в городе.

Тут трудно не пропустить все нововведения – станции метро (50 новых – до конца 2016 года); грандиозная инновация под названием «Московское центральное кольцо», к которому город еще только привыкает; вай-фай в метро; выделенные линии для наземного транспорта (автор этих строк ежедневно ездит на автобусе в час пик по Щелковскому шоссе, что было полной фантастикой еще несколько лет назад); обновление парка машин; новое поколение остановок с электронными табло и зарядками для гаджетов...

Ну а поводом для написания статьи стал запуск в столице сети «Магистраль», которая должна придать новый импульс передвижению по центру Москвы именно наземными видами транспорта. С 8 октября в столице началась очередная новая жизнь.

Старая мудрость утверждает, что судьба ведет покорного и тащит непослушного. В случае Москвы можно сказать, что судьба везет на автобусе. Кстати, из его окон город прекрасен.