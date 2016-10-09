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С помощью ГЛОНАСС начнут дистанционно глушить двигатель автомобиля

13:57 9.10.2016

Все автомобили в России оснастят «черными ящиками» с 2020 года. Эта идея принадлежит Министерству транспорта. Предполагается, что специальные устройства будут сохранять и передавать информацию о движении машины по сигналам ГЛОНАСС.


Автомобильная пробка © KM.RU, Алексей Белкин

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал автообозреватель Андрей Гречанник.

«Есть такая система — ЭРА-ГЛОНАСС — пластиковая панель, которая располагается над салонным зеркалом заднего вида. Там находится кнопочка, динамик и модуль, который подключается к любой из вышек сотовой связи и может определить местоположение автомобиля и передать координаты», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что с помощью этой системы можно будет зафиксировать местонахождение любого автомобиля. А также можно услышать, что происходит в машине и передать туда какое-нибудь сообщение.

«Все, кто ездит на относительно современных или совсем новых машинах, знают, что у автомобиля есть бортовой компьютер и он может показать что угодно. Можно узнать, с какой скоростью машина едет, включены ли фары, открыта ли дверь. Любую информацию посредством этой системы можно передать куда угодно. Можно дистанционно заглушить двигатель автомобиля. Все это называется «телематика», и это не фантастика, это уже действует», — добавил Гречанник.

Уже сегодня отдельные производители автомобилей начали выпускать машины со встроенными бортовыми терминалами. Среди таких производителей — Lada, Mercedesи Bentley. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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09.10.2016, 21:00
Павел

Ну, если БЕСПЛАТНО мне на мой ВАЗ-21060 выпуска 2001 года всё это поставят, то я буду дооолго смеяться!!!
09.10.2016, 20:32
однозначно

Кому это вообще всё нужно?Неужто разум человеческий нельзя потратить на благое дело?Занимаются черт знает чем.
09.10.2016, 19:55
ВВВ

А кто будет оплачивать этот "банкет"?
Все комментарии (15)
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