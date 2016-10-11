В 2017 году АвтоВАЗ намерен увеличить экспорт на 50%

В 2017 году АвтоВАЗ намерен увеличить экспорт автомобилей на 50%. Об этом заявил президент компании Николя Мор.



Фото с сайта lada.ru

Руководство компании намерено работать над обновлением имиджа, выражая идею, что «LADA - это российский бренд с глобальными мировыми технологиями».

Мор отметил, что АвтоВАЗ прогнозирует «достаточно стабильную ситуацию» в следующем году по сравнению с текущим годом.

«В 2016 году меры господдержки очень способствовали продажам автомобилей LADA. Мы надеемся, что эти меры будут продолжены и в 2017 году. А если нет, то надеемся, что будут приняты другие, не менее эффективные меры, которые помогут поддержать стабильные продажи», - заявил Мор, которого цитирует «ТАСС».