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В 2017 году АвтоВАЗ намерен увеличить экспорт на 50%

10:52 11.10.2016

В 2017 году АвтоВАЗ намерен увеличить экспорт автомобилей на 50%. Об этом заявил президент компании Николя Мор.


Фото с сайта lada.ru

Руководство компании намерено работать над обновлением имиджа, выражая идею, что «LADA - это российский бренд с глобальными мировыми технологиями».

Мор отметил, что АвтоВАЗ прогнозирует «достаточно стабильную ситуацию» в следующем году по сравнению с текущим годом.

«В 2016 году меры господдержки очень способствовали продажам автомобилей LADA. Мы надеемся, что эти меры будут продолжены и в 2017 году. А если нет, то надеемся, что будут приняты другие, не менее эффективные меры, которые помогут поддержать стабильные продажи», - заявил Мор, которого цитирует «ТАСС»

Темы: Автоновости, АвтоВАЗ
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11.10.2016, 13:16
Vbrc

А АЗЛК?
11.10.2016, 11:12
Татьяна Алексеевна

УДАЧИ!!!
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