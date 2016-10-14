Водителям придется расплатиться за пересечение российской границы

Пересечение российских границ может стать платным. С таким предложением выступил Минтранс России. Минтранс планирует создать единого оператора по аналогии с системой «Платон».

Время на пересечение пограничного пункта должно сократиться - только в этом случае можно взимать плату за проезд, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Егор Мулеев.

«Обслуживать пункт однозначно каким-то образом нужно. Вопрос в том — за чей счет это делается? Раньше, я так понимаю, там было какое-то деление между различными ведомствами, которые работают на пограничных пунктах. Сейчас, видимо, хотят и за счет людей это обслуживать», — отметил специалист по транспортной политике.

С автомобилей предлагается взимать плату, размер которой будет зависеть от категории автомобиля. При этом речь идет о легковых и грузовых машинах.

«С одной стороны, если они возьмут за это деньги и будут работать лучше, то простить за это можно. А если деньги будут брать, но ничего не будет происходить — это будет выглядеть как минимум странно», — добавил Егор Мулеев.

Плату уже могут начать собирать во второй половине следующего года, возможно, только на новых пунктах пропуска.

