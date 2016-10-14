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Водителям придется расплатиться за пересечение российской границы

12:34 14.10.2016
Российско-латвийская граница. Фото с сайта focus.lv
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Пересечение российских границ может стать платным. С таким предложением выступил Минтранс России. Минтранс планирует создать единого оператора по аналогии с системой «Платон».

Время на пересечение пограничного пункта должно сократиться - только в этом случае можно взимать плату за проезд, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Егор Мулеев.

«Обслуживать пункт однозначно каким-то образом нужно. Вопрос в том — за чей счет это делается? Раньше, я так понимаю, там было какое-то деление между различными ведомствами, которые работают на пограничных пунктах. Сейчас, видимо, хотят и за счет людей это обслуживать», — отметил специалист по транспортной политике.

С автомобилей предлагается взимать плату, размер которой будет зависеть от категории автомобиля. При этом речь идет о легковых и грузовых машинах.

«С одной стороны, если они возьмут за это деньги и будут работать лучше, то простить за это можно. А если деньги будут брать, но ничего не будет происходить — это будет выглядеть как минимум странно», — добавил Егор Мулеев.

Плату уже могут начать собирать во второй половине следующего года, возможно, только на новых пунктах пропуска.
 

Темы: Россия, Погранично-визовые вопросы в России
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Комментарии читателей
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14.10.2016, 18:44
ВВВ

Бандитизм в общегоссударственном маштабе. Надо обязательно принять закон о взимании платы за пересечение границ российских республик и районов. А ещё поставить сборщиков податей у каждого дорожного знака 5.23.1, 5.23.2, 5.25 "Начало населенного пункта".
14.10.2016, 13:50
1

Сообщение для тех кто не любит Россию - поторопитесь, а то будете ныть ещё и о том, что теперь денег уехать не хватает.
14.10.2016, 13:44
выезд

сделать платным вдвойне.
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