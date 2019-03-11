Можно ли скрыть алкогольное опьянение: мифы и реальность

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Алкоголь и вождение автомобиля — вещи несовместные



© KM.RU, Илья Шабардин

Водитель, сознательно садящийся за руль в состоянии алкогольного опьянения любой степени и еще бравирующий этим, — потенциальный преступник, подвергающий смертельной опасности свою и чужие жизни. Особенно когда в расчет берутся связанные с алкоголем мифы.

Отдельные личности, к примеру, полагают, что небольшие дозы горячительного никак не отражаются на их реакции и водительском мастерстве, и позволяют себе водить машину подшофе. Они уверены, что смогут провести сотрудников ГИБДД при встрече и избежать проверки на алкометре, потому что «знают волшебные средства», маскирующие симптомы опьянения.

Миф 1. Кофейные зерна и леденцы

Действительно, в процессе жевания кофейные зерна, лавровый лист, леденцы, зубная паста, жевательная резинка, мята, гвоздика, корица и мускатный орех способны абсорбировать незначительное количество этилового спирта во рту. Но на концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, который и анализируют алкометры, они никак не влияют. Им под силу лишь на время перебить спиртовое амбре своим запахом. Итог: свежее дыхание и не более того.

Миф 2. Физические упражнения и тепловые процедуры

В основе этого заблуждения лежит уверенность, что физические нагрузки усиливают кровообращение, тем самым ускоряя вывод спиртного из организма вместе с потом. Эффект от такой принудительной физкультуры для борьбы с алкоголем минимален. К тому же при определенных условиях интенсивные физические упражнения могут довести нездорового человека, находящего в состоянии алкогольного опьянения, до сердечного приступа или даже инфаркта. Ведь организм и без того вынужден работать в усиленном стрессовом режиме. Так что, если вы пьяны, никаких отжиманий, приседаний и пробежек — оставьте спортивные занятия до трезвых времен. То же самое относится и к опасному совету попариться в бане, принять контрастный душ или ледяную ванну. Пьяному человеку этого делать категорически не стоит.

Миф 3. Больше воды

Многие убеждены, что достаточно выпить большое количество воды, и она быстро и бесследно смоет следы очередного возлияния. Но, к разочарованию уверовавших в спасительную силу воды, это не так. Количество этилового спирта, действующего компонента алкогольных напитков, в процессе мочеиспускания настолько мало, что не окажет существенного влияния на измерения алкометра. Основную роль по утилизации в организме алкоголя выполняет печень, а не почки, — именно на ее долю выпадает до 90% грязной работы.

Миф 4. Специальные препараты

В аптеках на выбор предлагают разные антипохмелины и средства, маскирующие запах спиртного а-ля «Антиполицай». В большинстве случаев они представляют собой простые биологически активные добавки, содержащие витамины, кислоты, экстракты трав, глюкозу и аспирин. Их производители уверяют, что они снижают содержание алкоголя в крови, помогая быстро протрезветь, и скрывают признаки опьянения. Это неправда. Максимум, на что лучшие из них способны, это облегчить симптомы алкогольного опьянения: снять головную боль, устранить запах изо рта. А некоторые препараты, реализуемые вне аптек через интернет, напротив, усиливают воздействие алкоголя на организм, замедляя его всасывание и увеличивая в итоге время вывода из организма на 1–1,5 часа.

Миф 5. Само выветрится

Безусловно, со временем концентрация этилового спирта в крови и в выдыхаемом воздухе идет на убыль. Но для того, чтобы она полностью сошла на нет, одного или двух часов будет явно недостаточно, на это потребуется от 5 до 8 часов минимум, и то при определенных условиях. Время выведения алкоголя из организма зависит от многих факторов: от пола человека (у женщин этот процесс длится дольше), от веса человека, от вида напитка и объема принятого на грудь, от количества съеденной пищи (при полном желудке алкоголь выводится только после ее переваривания), от особенностей индивидуального метаболизма (обмена веществ) и от общего состояния здоровья (наличия тех или иных заболеваний). Поэтому любителям залить за воротник специалисты рекомендуют приобрести в личное пользование качественный алкометр и в случае сомнений проводить самоконтроль, перед тем как сесть за руль.

Миф 6. Выпить масла

Чтобы быстрее прийти в себя после праздничного застолья, некоторые «доброжелатели» рекомендуют выпить столовую ложку растительного масла. На концентрацию алкоголя оно, конечно же, нисколько не повлияет, но может вызвать неожиданные кишечные позывы в самый неподходящий для этого момент. Оно вам надо?

Миф 7. Прочие советы, не поддающиеся никакой логике

Завидев издали полицейского, надо пожевать придорожную траву или лист газеты, подержать во рту монетку или лизнуть аккумуляторную батарею мобильного телефона — эти и другие глупости горе-шутники, скорее всего, придумывают, чтобы поглумиться над подвыпившими товарищами. Мало того, что это бесполезно и неприятно, так к тому же может быть и опасно. Никогда не ведитесь на предложения подобного рода от псевдодрузей, жаждущих лишь немного поразвлечься.

Итог развенчания мифов:

- мгновенный вывод этилового спирта из организма народными методами невозможен;

- единственный надежный способ не опасаться проверки на алкоголь — не садиться за руль после распития спиртного. И тогда никакой дорожный инспектор вам не будет страшен.

Согласитесь, верить в чудодейственность этих способов протрезвления неразумно. Тем более что работники ГИБДД тоже живут на нашей грешной земле, прекрасно о них осведомлены и вычислят водителя «под парами» на раз. Глаз и у них наметан. А потому большинство изрядно принявших накануне на грудь граждан все же предусмотрительно предпочитают оставлять свой автомобиль на приколе от греха подальше. Особенно этот феномен заметен по понедельникам, когда количество машин на дорогах существенно ниже. Конечно, без полицейских рейдов по выявлению пьяных водителей на дорогах пока не обойтись. Но может быть, мы все же доживем до того времени, когда наша сознательность и порядочность вырастут настолько, что каждый сам введет для себя внутреннее табу на пьяное вождение.

Памятка для водителей

Статья 12.8. КоАП РФ

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, запрещается. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.

Автор: Ирина Осипьянц