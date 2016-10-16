Дмитрий Медведев перечислил важные задачи для дорожной отрасли

Премьер-министр Дмитрий Медведев перечислил «важные задачи», которые стоят перед работниками дорожной отрасли. На первом месте «должно быть высокое качество и долговечность автомобильных трасс», отметил он

Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником. В поздравлении глава кабмина отметил, что представители отрасли делают все, «чтобы наши дороги были удобными, надежными и безопасными для водителей, пассажиров и пешеходов», пишет РБК.

«Благодаря вашему труду и ответственному отношению к своему делу ежегодно в стране строятся современные автострады, новые транспортные развязки и мосты, совершенствуется придорожная инфраструктура. Это делает жизнь миллионов людей более удобной, мобильной и современной», — отметил Медведев.

Он назвал «важные задачи», которые стоят перед дорожной отраслью. Они, по мнению премьера, связаны «с внедрением инновационных технологий, использованием новейших материалов и техники, подготовкой квалифицированных специалистов».

«И конечно, на первом месте всегда должно быть высокое качество и долговечность автомобильных трасс», — подчеркнул Медведев.