]]> ]]>
Главная Авто Новости

Дмитрий Медведев перечислил важные задачи для дорожной отрасли

14:00 16.10.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Премьер-министр Дмитрий Медведев перечислил «важные задачи», которые стоят перед работниками дорожной отрасли. На первом месте «должно быть высокое качество и долговечность автомобильных трасс», отметил он

Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником. В поздравлении глава кабмина отметил, что представители отрасли делают все, «чтобы наши дороги были удобными, надежными и безопасными для водителей, пассажиров и пешеходов», пишет РБК.

«Благодаря вашему труду и ответственному отношению к своему делу ежегодно в стране строятся современные автострады, новые транспортные развязки и мосты, совершенствуется придорожная инфраструктура. Это делает жизнь миллионов людей более удобной, мобильной и современной», — отметил Медведев.

Он назвал «важные задачи», которые стоят перед дорожной отраслью. Они, по мнению премьера, связаны «с внедрением инновационных технологий, использованием новейших материалов и техники, подготовкой квалифицированных специалистов».

«И конечно, на первом месте всегда должно быть высокое качество и долговечность автомобильных трасс», — подчеркнул Медведев.

Темы: Борьба за безопасность на дорогах в России, Проблемы качества ремонта и состояния дорог в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.10.2016, 20:02
Единороссиянин

Вот, вам столько всего наобещали, а вам всё мало!
16.10.2016, 18:50
Слава труду

Медведев наш управлятель сказал всем трудится и работать много надо чтобы Россия стала великой державой и у нас дороги были. Дороги надо укладывать совестно, старательно, чтобы на долгие временя хватило. Через 2-3 года можно по новой асфальт класть чтобы бюджет освоить.
16.10.2016, 18:41
напутствие

Дмитрий, брось это не твоё, стань наконец мужиком...
Все комментарии (13)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.