Минпромторг запросил из бюджета 60 млрд рублей на поддержку автопрома

Минпромторг РФ рассчитывает получить из бюджета почти 60 млрд рублей на программы поддержки автопрома в 2017 году, соответствующие предложения находятся на согласовании в правительстве, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.



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«Мы надеемся, что в 2017 году нам удастся реализовать новые программы стимулирования спроса. Общий объем бюджетной поддержки автопрома составит в 2017 году не менее 60 млрд (рублей). Процедура, связанная с формированием бюджета на следующий год, находится в процессе реализации, мы сделали соответствующую заявку, и мы надеемся, что в процессе формирования федерального бюджета мы получим поддержку», - сказал А.Морозов, которого цитирует агентство «Финмаркет».

Замминистра отметил, что Минпромторг РФ намерен в 2017 году перейти к адресным программам по стимулированию автопроизводства. По его словам, в числе предложенных - программа «Первый автомобиль». Большинство молодых водителей, получивших права и в первый раз покупающих автомобиль, выбирают чаще всего поддержанную иномарку. «Я считаю, что нужно стимулировать нашу молодежь приобретать в качестве первого автомобиля российскую машину с большой составляющей российских компонентов. Поэтому наша задача как государства сделать этот автомобиль доступным», - подчеркнул Морозов, слова которого приводит агентство «ТАСС».

Также предлагается программа «Автомобиль для многодетной семьи». «Мы проанализировали с Министерством труда России общую автомобилизацию многодетных семей - она действительно имеет очень высокий потенциал для роста. Поэтому мы совместно с министерством вышли с предложением в правительство РФ запустить адресную программу стимулирования спроса», - рассказал Морозов.

Еще одна предложенная адресная программа получила название «Российский тягач» и касается рынка автомобилей для грузоперевозок. «Мы проанализировали парк тягачей, которые осуществляют основные автомобильные грузовые перевозки. У нас предприятия покупают большое количество поддержанных иномарок. При этом наши российские производители выпускают очень современные машины. Мы обратились в правительство РФ с инициативой запустить соответствующую программу стимулирования спроса, которая позволит нам выйти на быстрорастущий сегмент бизнеса - автомобильные перевозки», - сказал замглавы Минпромторга.

По его словам, по итогам 2016 года в автопроме ожидается рост производства от 3% до 20% в сегментах коммерческого транспорта. При этом по производству легковых автомобилей ожидается «небольшое снижение». В 2017 году Минпромторг РФ ожидает рост производства в автопроме в целом, по оценке министерства, он может составить от 3% до 7%. В отношении роста экспорта А.Морозов настроен более оптимистично. «Мы планируем, что рост экспорта в части автомобильной промышленности и автокомпонентов в следующем году у нас будет измеряться в десятизначных цифрах процентов, мы надеемся, что это не менее 25-30%», - сказал он.