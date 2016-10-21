Платные парковки: как сэкономить, не попав на штраф?

Как сэкономить деньги на платной парковке. Что делать, если не работают ни паркомат, ни телефон, и стоит ли волноваться из-за проехавшего мимо «паркона»?



© KM.RU, Александра Воздвиженская

Платные парковки прочно вошли в нашу жизнь (хоть об этом никто, кажется, не просил). Приходится платить. Как? Наивность вопроса и простота ответа кажущиеся. Многие бросаются оплачивать парковку, едва заняв место. Не работает телефон — ищут паркомат. Если и он бездействует — впадают в отчаяние. И напрасно. Ведь способов оплаты еще немало, и на эту процедуру у вас есть законные 15 минут. Не знали? А ведь это черным по белому написано в правилах Моспаркинга. Зазор привязан к графику движения мобильных комплексов фотофиксации, называемых «парконами». Или же к обходам своих территорий пешими сотрудниками ЦОДД с планшетами. Такой же 15-минутный интервал внесен в программу паркомата — уличного терминала оплаты парковки.

Доверяй, но проверяй

Влезть в «мозги» паркомата мы не можем. Зато узнать, действительно ли комплексы фотофиксации и сотрудники ЦОДД ездят и ходят с 15-минутным интервалом, легко. Договорились с фотографом, вооружились секундомером и отправились на платные паркинги в разные районы города — следить за работой следящих за паркующимися.

Результат исследования: если это центр и машин на дорогах много, один и тот же «паркон» редко успевает проехать свой маршрут за положенные 15 минут — преимуществ перед другими участниками движения у него нет. Чтобы подтвердить наблюдения, мы прокатились за парой машин фотофиксации. По нашим замерам, их интервал движения — от 17 до 19 минут. В тех районах, где дороги посвободнее, «парконы» ездят точнее, но без королевской вежливости. Казалось бы, ничто не мешает пешим инспекторам, и мы могли бы сверять по ним часы. Однако они также не отличаются особой расторопностью, ходят в среднем раз в двадцать минут.

Раз пришлось удивиться — когда за первым «парконом» практически без интервала, один за другим, проехали еще два. Но в тех же правилах Моспаркинга сказано, что нарушение может фиксировать одна машина, а не разные — для этого они и ездят по кругу. А время было обеденное, так что операторы, скорее всего, спешили подкрепиться.

То есть у вас куча времени — если повезет, до получаса. Тут не то что оплатить парковку, тот же обед осилить можно (хотя быстро есть вредно). Расскажу, как сэкономить на пирожок. При оплате с мобильного телефона и (или) с помощью приложения «Парковки Москвы» идет поминутная тарификация, каждая минута стоит в Москве от 66 копеек за Садовым до 2 рублей 16 копеек в «Сити». При первой оплате номер мобильного телефона привязывается к личному парковочному счету. Запускайте тайминг не сразу после остановки на парковке, а через 10 минут (7–20 рублей). И досрочно останавливайте сессию, как только садитесь в машину. Многие это предложение просто игнорируют, считая что система все равно спишет за полный час. И напрасно тратят лишние деньги. То есть дарят их кому-то. Хорошо, если себе и другим горожанам, как уверяют чиновники.

Находчивого не озадачишь

Теперь о том, что делать, если в зоне видимости нет паркомата или он по какой-то причине не принимает к оплате вашу банковскую карту (к примеру, с картами Maestro и Visa Electron паркоматы не работают вовсе), а то просто неисправен, да еще и приложение в телефоне зависло или отвечает отказом. До конца этого года действует пилотный проект системы голосовой оплаты парковки. Запомните короткий номер — 3210 (три-два-один-ноль). Автоответчику нужно будет сообщить данные парковки и машины, как обычно — с помощью SMS. Также можно завершить сессию, в том числе досрочно.

Московских парковщиков долго ругали за то, что наши паркоматы, в отличие от иностранных, не принимают наличные. Но еще три года назад москвичам предложили оплачивать парковки через терминалы Qiwi, которые есть чуть ли не в каждом магазине (5000 в одном центре города). Чтобы воспользоваться услугой, нужно войти в раздел «Штрафы. Госпошлина» и выбрать пункт «Московский паркинг». А тем, кто пользуется электронным кошельком Visa QIWI Wallet, даже не нужно искать терминал. Наличными же можно расплатиться за парковку через терминалы «Элекснет», в салонах связи «Связной» или «Евросеть».

Далеко не все знают, что парковку автомобиля можно оплатить и с помощью велотерминалов — тех, рядом с которыми стоят велосипеды напрокат. Такие теперь есть у многих станций метро.

Наконец, на «всякий пожарный» (вдруг, в нужный момент не окажется денег ни на счете мобильного телефона, ни в кошельке) можно заранее приобрести и держать в бумажнике парковочную карту номиналом 500 или 1000 рублей или скретч-карту.

Сейчас рассматривается вопрос о привязке оплаты парковок к картам для проезда в общественном транспорте «Тройка». По нашему мнению, это было бы вполне разумно. И удобно для тех, кто регулярно ездит на общественном транспорте и редко — на машине.

Судьбы резидентов

Для тех же, кто часто пользуется машиной, придумали парковочный абонемент, действующий месяц или год. Тарифы: 8000 рублей — от Садового кольца до МКАД, 12 000 рублей — от Бульварного до МКАД, и 25 000 рублей — по всей Москве. Если покупаете абонемент на год, нужно умножать на десять. То есть за право год беззаботно парковаться по всей столице извольте отдать 250 000 рублей. Я не знаю, сколько и на чем необходимо ездить (или стоять), чтобы оправдать такие траты. Даже очень богатые ребята на дорогих машинах свинчивают на время парковки номера, закрывают их от «парконов» бумагой, компакт-дисками или телами своих водителей. А если задний номерной знак крепится не к бамперу, а к пятой двери, попросту стоят с открытым багажником. Все-таки четверть миллиона. Попробуй отними. Что уж говорить о простом люде... И мы уже не удивляемся, видя множество машин без номеров на платных парковках. Одно слово, лайфхакинг.

Большая осенняя новость от Моспаркинга — продление резидентного парковочного разрешения с года до трех лет. Нововведение начнет действовать с 1 ноября. Конечно, оформление такого разрешения — несложная операция (собрать и отнести в МФЦ необходимые документы, получить подтверждение и оплатить «услугу» через банк), однако возникает логичный вопрос — зачем повторять это ежегодно? В Москве ведь пока еще немало тех, кто не приезжает сюда на заработки, а живет постоянно. Интересно только, почему не предусмотрены скидки для «постоянных покупателей».

И знаете ли вы, что теперь резидентное разрешение на ночную парковку, с восьми до восьми, выдается бесплатно? На сайте Моспаркинга написано, что это бесплатная государственная услуга. А в 3000 рублей в год обойдется разрешение на круглосуточную резидентную парковку.

Но может быть, вы уже заметили, что на некоторых столбах со знаками, обозначающими платные паркинги, появились информационные таблички «Только для владельцев парковочных разрешений». Это пилотный проект Моспаркинга, действующий на 22 улицах в центре города, которые не пустуют ни днем, ни ночью, и местным жителям бывает трудно припарковаться даже под утро. Теперь на таких местах машины смогут оставлять только они, льготники и водители каршеринговых машин. И никакие другие. Круглосуточно!

Рассказывая об этих нововведениях, генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк ссылается на международный опыт: «подобные парковки есть в Лондоне и Сеуле, а в Берлине, Дюссельдорфе, Амстердаме и Париже резиденты паркуются на особых условиях».

Жаль только, что в Москве таких мест, закрепленных за резидентами, всего 95, и все они — в центре многомиллионного города. А остальным приходится как-то выкручиваться, устраиваться, проявлять хитрость и смекалку. Ну что ж, их нам не занимать.

Автор: Пименов Илья