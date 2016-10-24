Эксперты: электромобили представляют угрозу для нефтяной отрасли

Аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings уверены, что рост популярности электромобилей представляют серьезную угрозу для нефтедобывающих компаний.



2011 Chevrolet Volt. Фото с сайта wikimedia.org

«Повсеместное распространение автомобилей с электродвигателями представляет значительный риск для нефтяной отрасли», - сообщается в докладе агентства. Аналитики призывают компании подготовиться к «коренным изменениям», которые произойдут быстрее, чем ожидалось, сообщает «АВТОСТАТ».

По мнению управляющего директора Fitch Алекса Гриффитса, у компаний будут проблемы, если они решат спрятать головы в песок и притвориться, что все разрешится само собой.

При появлении признаков угрозы спросу на нефть инвесторы могут поддаться панике и начать распродавать активы нефтяных компаний, а это повысит стоимость заимствования, уверены эксперты.

Увеличение доли электромобилей на дороге может негативно сказаться на компаниях, на которые приходится почти 25% мирового рынка облигаций, оценивающегося в 14,7 трлн долларов.