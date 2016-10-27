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Водителей будут штрафовать за отсутствие техосмотра

10:43 27.10.2016

Водителей будут штрафовать на сумму до 800 рублей за отсутствие техосмотра. Такой законопроект внес в Госдуму сенатор Виктор Озеров.


Проверка документов © KM.RU, Илья Шабардин

При повторном нарушении инициатива предполагает штраф до пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок до трех месяцев. В этом законе сейчас нет никакой нужды - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Водители с собой возить его не обязаны. Его нужно использовать всего один раз, показав в страховой компании, после чего вам продадут страховой полис ОСАГО. Дальше вы с собой этот талон не возите. А что предполагает Виктор Озеров, я не знаю», - заявил автомобильный эксперт.

Моржаретто пояснил, что не понимает какой смысл сенатор видит в этом штрафе.

«К сожалению, это будет мертворожденный закон, не имеющий никакого серьезного смысла. Тем более нинешний техосмотр далеко не идеальный», - добавил специалист.

Кроме того, по мнению сенатора Озерова, качество процедуры прохождения техосмотра должно быть повышено за счет усиления государственного влияния. Также в проекте прописаны требования к операторам техосмотра.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
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Комментарии читателей
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27.10.2016, 11:55
пидманулов

шо, опять грошив нэ хватае?
27.10.2016, 11:26
Алекс

Надо за желание купить машину, сразу штраф выписывать!
27.10.2016, 11:08
Слава**

Берите пример с других стран. Хотя бы того же Евросоюза. Техосмотр стоит на номере: месяц и год,когда он заканчивается.С просроченным можно ездить месяц. Ну а уж потом на свой страх и риск со всеми вытекающими последствиями. Да,кстати,если случится авария,то стразховка с просроченным техосмотром платить не будет.
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