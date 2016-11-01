Эксперты спрогнозировали рост цен на автомобили в РФ с начала 2017 года

Цены на новые автомобили в России с начала 2017 года вырастут на 5-7 процентов, прогнозируют эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

Новый скачок цен, по их словам, произойдет несмотря на относительно стабильный курс рубля, а рост будет явно выше инфляции. «Все еще есть потенциал роста цен с учетом падения рубля к доллару относительно 2014 года», — сообщил источники издания в одном из автоконцернов.

Представитель одного из крупнейших в РФ автодилеров, в свою очередь, заявил, что производители с нового года закладывают рост цен в среднем на 10-15 процентов из-за нестабильного курса, но компании будут подстраиваться под рынок и «откатывать цены спецпредложениями, если понадобится».

Другой причиной роста цен собеседники издания назвали затраты на внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, которая должна вступить в силу с 2017 года. При этом источники газеты затруднились оценить влияние внедрения ЭРА-ГЛОНАСС на конечную стоимость автомобилей.

Потребители, ожидающие традиционных скидок в конце года, скорее всего, будут разочарованы, полагают в отрасли, отмечая, что концерны «в минусе» и на скидки пойдут лишь те, у которых «совсем затоварены склады».

С начала 2016 года, цены на новые автомобили в России выросли в среднем на 7 процентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на внутреннюю презентацию одного из работающих в РФ автоконцернов. Наиболее сильно — на 10-11 процентов — подорожала продукция японских Mazda и Toyota. Наименьший рост цен — на 4-5 процентов — у Renault и продукции «АвтоВАЗа».

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2016 года продажи новых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России упали на 10,9 процента в годовом выражении. АЕБ прогнозировала, что российский авторынок по итогам 2016 года сократится до 1,53 миллиона проданных автомобилей, однако, как ожидается, падение будет еще более значительным.