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Сбор с большегрузов по системе «Платон» могут удвоить к июню 2017 года

15:06 2.11.2016
Шлагбаум на трассе «Дон» © KM.RU, Диляра Багаутдинова
© KM.RU, Диляра Багаутдинова
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Сбор с большегрузов по системе «Платон» могут удвоить к июню 2017 года. По данным СМИ, правительство планирует утвердить повышение тарифа до второго чтения бюджета в Госдуме.

Сейчас грузовики тяжелее 12 тонн обязаны платить за проезд по федеральным трассам около полутора рублей за километр. Но уже к февралю плата может вырасти до 2,6 рублей, а в июне поднимется чуть выше трех рублей.

На эту новость, к всеобщему удивлению, перевозчики отреагировали спокойно. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко: «Что бы там ни рассказывали, «Платон» в полную силу не работает. По нашим оценкам, примерно 70% перевозчиков не платят за эту систему, особенно в регионах. При поездке в Москву водители вынуждены оплачивать «Платон». Но в других местах просто нет необходимого количества контрольных устройств».

Автоэксперт рассказал, что в 2017 году запустят еще несколько сотен контрольных рамок. И тогда, при повышении тарифа и увеличении числа контрольных рамок, цена перевозки будет переводиться в стоимость перевозимого товара.

«Очень большой вопрос в условиях кризиса — как это потянут потребители, а не перевозчики. Перевозчикам и не придется выступать в качестве инициаторов протестных движений», — добавил Войтко.

Система «Платон» была внедрена ноябре прошлого года. Плата берется с грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Нововведение вызвало волну протестов по всей стране, в ряде регионов водители грузовиков пытались устроить забастовки.

Темы: Россия, Автомобильный транспорт в России, Грузовые автомобили, Платные автодороги в России
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 21:30
алекс

А к концу 2018 "уматерить"
02.11.2016, 21:29
алекс

возможно что в некоторых странах мира и платят за проезд,но не ротенбергам,а государству
02.11.2016, 21:28
такс

Губернатор Спб Полтавченко сказал что народу будет по плечу платить на 30 процентов больше за общественный транспорт
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