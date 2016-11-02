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Названа цена самого мощного LADA XRAY

09:40 2.11.2016

Стоимость 122-сильного LADA XRAY с механической коробкой передач начнется с отметки в 669 тысяч рублей.


Фото с сайта lada.ru

Новый силовой агрегат, который состоит из двигателя объемом 1,8 литра и механической трансмиссии, будет доступен в трех комплектациях, сообщает портал «Колеса.ру».

Цена комплектации Optima с пакетом Advanced начнется от 669 тысяч рублей, Luxe – от 719 тысяч рублей, а стоимость Luxe с пакетом Prestige составит не менее 754 тысяч рублей. Работающая с двигателем «механика» является французской.

Ранее 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 л.с. предлагался только в паре с автоматизированной МТ – «роботом». Варианты LADA XRAY с двигателем 1,8 и АМТ стоят на 25 тысяч рублей дороже, чем версии с механической коробкой передач.

Напомним, LADA XRAY вышел на рынок в феврале. По информации АВТОСТАТ, по состоянию на конец сентября его приобрели 13225 покупателей, а автомобиль занял 20-е место в рейтинге самых популярных моделей в России.

Темы: Автомобильный транспорт в России, АвтоВАЗ
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