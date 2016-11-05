Автомобилистов обяжут наносить предупреждающие знаки

Пакет поправок в правила дорожного движения, предусматривающих, в том числе, запрет эксплуатации автомобилей, не оснащенных предупреждающим знаком, в ближайшее время будет рассмотрен в правительстве, сообщил замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин.

"Сейчас фактически готов проект постановления правительства РФ об изменениях в правила дорожного движения и в ближайшее время он будет рассмотрен в правительстве", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Кузин напомнил, что подготовленные МВД поправки, в частности, запрещают эксплуатацию автомобиля, не оснащенного предупреждающим знаком, таким как "Шипы", "Учебное транспортное средство", "Начинающий водитель", "Автопоезд" и тому подобные.

"В случае вступления этой нормы в силу водитель будет привлекаться к ответственности в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), санкция которой предусматривает штраф в размере 500 рублей", - сказал он.

Также, по словам Кузина, усилятся требования к начинающим водителям - автомобилистам со стажем вождения до двух лет.

"Проектом для них предусмотрено ограничение скорости не более 70 км в час на любой дороге, они не могут буксировать другие транспортные средства, а молодым владельцам мотоциклов и мопедов запрещается перевозить пассажиров", - сказал замглавы российской Госавтоинспекции.

Кроме этого, отметил Кузин, проект вносит изменение скоростного режима на автомагистралях для мотоциклистов - они смогут ехать по таким трассам, как и автомобилисты - со скоростью 110 км в час вместо ныне разрешенных 90 км в час.