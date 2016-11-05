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Автомобилистов обяжут наносить предупреждающие знаки

16:45 5.11.2016
Фото с сайта vodi.su
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Пакет поправок в правила дорожного движения, предусматривающих, в том числе, запрет эксплуатации автомобилей, не оснащенных предупреждающим знаком, в ближайшее время будет рассмотрен в правительстве, сообщил замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин.

"Сейчас фактически готов проект постановления правительства РФ об изменениях в правила дорожного движения и в ближайшее время он будет рассмотрен в правительстве", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Кузин напомнил, что подготовленные МВД поправки, в частности, запрещают эксплуатацию автомобиля, не оснащенного предупреждающим знаком, таким как "Шипы", "Учебное транспортное средство", "Начинающий водитель", "Автопоезд" и тому подобные.

"В случае вступления этой нормы в силу водитель будет привлекаться к ответственности в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), санкция которой предусматривает штраф в размере 500 рублей", - сказал он.

Также, по словам Кузина, усилятся требования к начинающим водителям - автомобилистам со стажем вождения до двух лет.

"Проектом для них предусмотрено ограничение скорости не более 70 км в час на любой дороге, они не могут буксировать другие транспортные средства, а молодым владельцам мотоциклов и мопедов запрещается перевозить пассажиров", - сказал замглавы российской Госавтоинспекции.

Кроме этого, отметил Кузин, проект вносит изменение скоростного режима на автомагистралях для мотоциклистов - они смогут ехать по таким трассам, как и автомобилисты - со скоростью 110 км в час вместо ныне разрешенных 90 км в час.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Законодательство об авто, Законотворческая деятельность в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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05.11.2016, 21:55
Крутой

Отдирка знака шипы летом повреждает обогрев заднего стекла, поэтому правила нужно корректировать таким образом, чтобы не навредить никому. И вообще говоря, на этот знак никто не обращает внимания. Есть знак или нет знака шипы, аварии случаются независимо от него. Предлагаю его вообще изъять из ПДД.
05.11.2016, 21:21
злой

Не понял зачем знак "Шипы" нужен? Уж сколько лет за рулем и ни разу не возникало
желания узнать, есть шипы или нет на соседних авто. Административный зуд и не здоровая инициатива гаишной администрации, которая будет мешать водилам.
Где они такие нововведения находят? Неужели в США или где в европах?
05.11.2016, 20:37
тоже-врач

Радость моя, и зачем водителю сзади знать про мои шипы? У тебя есть какие-то научные данные на эту тему, или ты, как ДАМ, всё знаешь априори и творишь законы основываясь на своих фантазиях и заблуждениях?
.
Это только ты так думаешь, что цитата: "знак "шипы" важен не для инспектора,а для едущего сзади водителя,да и то в зимнее время.Естественно летом шипов не будет,но не отдирать же каждый раз приклеенный знак." (конец цитаты). Будут штрафовать и за отсутствие и за наличие и за несоответствие колёс знаку в обе стороны. Больше от этого знака никакой пользы нет. Никакой удвоенной осторожности и титрования дистанции знак "шипы" не даёт. Или ты держишься от автомобиля со знаком в 50 метрах, а без шипов в 25-и? Если так, то ты недалёк весьма-весьма. Ведь зимняя резина на грязном зимнем асфальте тормозит лучше шипов. А ты такой умный прижмёшься к машине без знака в надежде на свою крутейшую шипованную резину...
.
Впрочем, зря я это пишу. Вполне могут появиться знаки "зима", "всесезонка", "липучка", а также требования к указанию остаточной глубины протектора и фирмы-производителя... Ведь по твоей логике сзади едущий водитель должен иметь возможность определить безопасную дистанцию с максимальной точностью, не так ли?
.
Реально шипы на очищенной и посыпанной дороге тормозной путь не уменьшают. Они лишь улучшают управляемость машины и позволяют не бояться поехать юзом и того, что тебя закрутит, да и то далеко не всегда.
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