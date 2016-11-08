Стоимость парковки в Москве предложили увеличить в три раза

Московские власти должны поднять стоимость часа уличной парковки в центре города почти в три раза — до 230 рублей, с такой инициативой выступили в Московском автодорожном институте.

Заведующий кафедрой организации и безопасности движения Султан Жанказиев заметил, что сейчас парковки в центре столицы загружены более чем на 90 процентов. «При этом 46 процентов ищут место для стоянки свыше 5 минут, что очень много. Это провоцирует создание „блуждающего“ трафика и лишних перепробегов», — добавил он.

Жанказиев также предложил вводить повышенный тариф после двух часов парковки.

Парковки в зданиях в пределах Бульварного кольца, по его словам, заполнены только на 40 процентов. Тариф там составляет до 300 рублей в час.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что повышение стоимости платной парковки в городе является неизбежным. Конкретных цифр и сроков повышения он не называл.

«Больше половины водителей не считают сегодняшние затраты на платные парковки ощутимыми по сравнению с общими затратами на содержание автомобиля», — сказал Жанказиев.

Сейчас самый высокий парковочный тариф в Москве установлен в пределах Бульварного кольца и в «Москва-Сити». Там первый час стоянки обходится в 80 рублей, а каждый последующий — в 130 рублей.

Между Бульварным и Садовым кольцами час парковки стоит 60 рублей, за пределами Садового кольца — 40 рублей.