Стоимость парковки в Москве предложили увеличить в три раза
Московские власти должны поднять стоимость часа уличной парковки в центре города почти в три раза — до 230 рублей, с такой инициативой выступили в Московском автодорожном институте.
Заведующий кафедрой организации и безопасности движения Султан Жанказиев заметил, что сейчас парковки в центре столицы загружены более чем на 90 процентов. «При этом 46 процентов ищут место для стоянки свыше 5 минут, что очень много. Это провоцирует создание „блуждающего“ трафика и лишних перепробегов», — добавил он.
Жанказиев также предложил вводить повышенный тариф после двух часов парковки.
Парковки в зданиях в пределах Бульварного кольца, по его словам, заполнены только на 40 процентов. Тариф там составляет до 300 рублей в час.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что повышение стоимости платной парковки в городе является неизбежным. Конкретных цифр и сроков повышения он не называл.
«Больше половины водителей не считают сегодняшние затраты на платные парковки ощутимыми по сравнению с общими затратами на содержание автомобиля», — сказал Жанказиев.
Сейчас самый высокий парковочный тариф в Москве установлен в пределах Бульварного кольца и в «Москва-Сити». Там первый час стоянки обходится в 80 рублей, а каждый последующий — в 130 рублей.
Между Бульварным и Садовым кольцами час парковки стоит 60 рублей, за пределами Садового кольца — 40 рублей.