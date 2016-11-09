Лишение прав за тройку

Совсем скоро в КоАП РФ появится новая статья для водителей, которые постоянно нарушает ПДД. Им будет грозить лишение права управления



Проверка документов © KM.RU, Илья Шабардин

Похоже, что в МВД, правительстве и Госдуме уверены, что только ужесточением наказаний можно приструнить водителей, плюющих на общепринятые нормы поведения на дорогах. Вот только государственные умы сильно заблуждаются. Судите сами.

Для тех, кто садится за руль в состоянии опьянения повторно, придумали уголовную ответственность. За девять месяцев 2016 года по вине пьяных водителей произошло 8389 аварий. Это на 15% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. К тому же, когда произошла авария, «закрыть глаза» на опьянение водителя инспектор ДПС уже не может. Ну, по крайней мере, сделать это ему теперь намного сложнее.

При обычной же проверке водитель, которого поймали пьяным, будет пробовать договориться. А если за «пьянку» тебе светит реальный срок, то ценник на договоренности резко увеличивается.

То есть без неотвратимости наказания, когда на дороге у нарушителей совсем не будет возможности договориться, никакие ужесточения не помогают.

Тем не менее в Госдуме уже приняли в первом чтении законопроект, по которому водителям за повторные нарушения светят серьезные неприятности. То, что законопроект будет утвержден в последующих рассмотрениях, сомневаться не приходится. Ведь автором изменений является МВД при поддержке правительства. А раз так, то думское большинство («Единая Россия»), не задумываясь о том, как закон будет исполняться, проголосует за поправки.

В чем же суть предложения полицейского ведомства? В том, что за невыполнение ряда пунктов ПДД (три нарушения в год и больше) водителя будут лишать прав на год-полтора. Для бесправных предлагают штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

В КоАП РФ появится отдельная статья под условным названием «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Именно по этой статье за неоднократное нарушение и будут судьи лишать прав.

Это своего рода ранее действовавшая (во времена СССР) балльная система. Водители со стажем помнят, как за те же три прокола на год приходилось оставаться без машины. Но тогда уровень коррупции был, как мне кажется, намного меньше. Сейчас же, что бы ни говорили большие начальники ГИБДД, на дороге можно решить любые вопросы. Была бы финансовая возможность.

По проекту в качестве основания для лишения прав могут быть учтены три (и больше) любых нарушения в течение года из специального списка.

Это, к примеру, превышение скорости на 40 км/ч и больше, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда ж/д переезда, непредоставление преимущества спецавтомобилям, непропуск пешеходов на «зебре», выезд на встречку, поворот или разворот через сплошную. Всего таких нарушений 17. Для лишения прав достаточно в течение года совершить три одинаковых нарушения или по одному из каждого перечня. Если вы развернулись через сплошную, затем через пару месяцев превысили на 40 км/ч скорость, то проезжать пешеходные переходы нужно будет ой как внимательно. Как только инспектор вас оформит за неправильный проезд «зебры», вам грозит остаться без прав.

Список пока не окончательный. Не удивлюсь, если перечень нарушений, попадающих под лишение за неоднократность, увеличится.

А будет ли толк? Если говорить о завсегдатаях сводок ГИБДД по вынесенным постановлениям, основная масса постоянных нарушителей весьма состоятельна. Для таких «водил» накопившиеся штрафы на сотни тысяч рублей весьма распространенное явление. Так неужели они будут ездить по-другому? Сомневаюсь.

Просто изменят направление финансовых потоков. Если раньше они-таки оплачивали штрафы и пополняли бюджет, то сейчас после второго «серьезного» нарушения деньги пойдут мимо государственной кассы.

Те же, кто с уважением относится к закону и ПДД, могут попасть в неприятную ситуацию не по своей вине. Я уже много раз писал, какие у нас дороги, разметка, дорожные знаки. Часто водитель попросту не может вовремя сориентироваться в ситуации. В результате инспектор ДПС, вместо того чтобы навести порядок на вверенном ему участке дороги, выписывает водителю штраф.

А если три набранных штрафа тянут на лишение по новому порядку? Неимущих лишат прав, а те, кто может, откупятся от третьего нарушения.

Вы скажете, что я противоречу сам себе, говоря сначала про отсутствие неотвратимости наказания, а потом, защищая нарушителей, ссылаясь на плохую дорожную обстановку? Вовсе нет.

Я считаю, что если водитель нарушил, он должен отвечать. Но если нарушение было связано с «кривой» организацией дорожного движения, то ответ обязаны держать дорожные службы вместе с ГИБДД. А то получается, водителей собираются наказывать самым серьезным способом, а дорожные службы как будто и ни при чем.