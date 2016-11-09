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Глава МЭР выступил за продление льготного тарифа в системе «Платон»

19:06 9.11.2016
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Министр экономического развития России Алексей Улюкаев считает возможным продление срока действия льготного тарифа в системе взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава ведомства также предложил сделать более плавным график повышения тарифа. По его словам, может быть найдено компромиссное решение относительно величины повышения размера платы.

Улюкаев назвал предложение Минтранса приемлемым, но в то же время допустил, что итоговое повышение тарифа не обязательно должно быть двукратным.

Система «Платон» введена в действие в прошлом году. Некоторое время назад Минтранс предложил увеличить тариф в феврале будущего года с 1,53 рубля до 2,61 рубля. Еще одно повышение запланировано на июнь – до 3,06 рубля.
 

Темы: Россия, Автоновости, Грузовые автомобили, Министерство транспорта РФ, Министерство экономического развития РФ
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