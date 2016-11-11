]]> ]]>
Главная Авто Новости

В кабмине одобрили идею установки в автомобилях «черных ящиков»

11:45 11.11.2016
Автомобильная пробка © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В кабмине одобрили идею установки в автомобилях российских водителей «черных ящиков». Теперь межправительственная рабочая группа начнет подготовку закона об оснащении машин самописцами. «Черные ящики» должны будут фиксировать, сохранять и передавать параметры движения транспорта по сигналам ГЛОНАСС. К внедрению инновации планируют приступить в 2020 году. 

Свое отношение к этому нововведению в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Сегодня нет в техническом плане никаких параметров. Непонятно, что это такое и как оно должно выглядеть. Нет понимания, кто будет делать «черные ящики» и сколько они будут стоить. Более того, сделать передающее устройство легко, а понять, как и какую информацию будут передавать, сложно. Получается еще один закон Яровой, потому что система хранения этих ящиков может быть еще более сложной и дорогостоящей», — сообщил специалист.

Автоэксперт отметил, что пока представления о том, как будет действовать эта система и зачем вообще это нужно, весьма туманны.

«Идея хорошая, но насколько она решаема, не знает никто. Главная проблема — как эту информацию отображать. Что ящик будет фиксировать и передавать? Как совмещать это с правилами дорожного движения?», — добавил Моржаретто.

О бюджете проекта речи пока не идет. Обсуждаются лишь идея и прорабатывается порядок ее реализации. В действующих сейчас госпрограммах инвестиции в интеллектуальные телематические системы не предусмотрено.
 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Законотворческая деятельность в России, Легковые автомобили, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.11.2016, 14:17
Гость: Токарь

Наши умельцы быстро найдут способ обезвредить этот чип слежения...
11.11.2016, 14:05
Гость: Блейк

В авто лучше поставить Белый ящик. А чёрный лучше поставить каждому пассажиру при посадке. В одно место.
11.11.2016, 13:42
Гость: 123

Генетическое рабство,, не даёть пакоя.............
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.