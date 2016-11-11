В кабмине одобрили идею установки в автомобилях «черных ящиков»

В кабмине одобрили идею установки в автомобилях российских водителей «черных ящиков». Теперь межправительственная рабочая группа начнет подготовку закона об оснащении машин самописцами. «Черные ящики» должны будут фиксировать, сохранять и передавать параметры движения транспорта по сигналам ГЛОНАСС. К внедрению инновации планируют приступить в 2020 году.

Свое отношение к этому нововведению в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Сегодня нет в техническом плане никаких параметров. Непонятно, что это такое и как оно должно выглядеть. Нет понимания, кто будет делать «черные ящики» и сколько они будут стоить. Более того, сделать передающее устройство легко, а понять, как и какую информацию будут передавать, сложно. Получается еще один закон Яровой, потому что система хранения этих ящиков может быть еще более сложной и дорогостоящей», — сообщил специалист.

Автоэксперт отметил, что пока представления о том, как будет действовать эта система и зачем вообще это нужно, весьма туманны.

«Идея хорошая, но насколько она решаема, не знает никто. Главная проблема — как эту информацию отображать. Что ящик будет фиксировать и передавать? Как совмещать это с правилами дорожного движения?», — добавил Моржаретто.

О бюджете проекта речи пока не идет. Обсуждаются лишь идея и прорабатывается порядок ее реализации. В действующих сейчас госпрограммах инвестиции в интеллектуальные телематические системы не предусмотрено.

