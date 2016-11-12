В Китае появился производитель «молодежных» электрокаров

В продажу первый электромобиль DEARCC поступит в конце года



Фото с сайта carnewschina.com

В конце этого года на автосалоне в Гуанчжоу дебютирует первый электромобиль недавно образованной фирмы DEARCC.

По-китайски название фирмы произносится как «Дианка» – производное от слова «Диан», что означает электричество. Первой моделью новообразованного бренда DEARCC, принадлежащего компании Soueast, стал пятидверный компактный хэтчбек DEARCC EV10.



Фото с сайта carnewschina.com

Длина электромобиля – 3692 мм, ширина – 1650 мм, колесная база – 2400 мм. То есть, его габариты сопоставимы с такими автомобилями, как, например, Suzuki Swift третьего поколения.

Фирма DEARCC позиционируется как молодежный бренд, поэтому все её модели будут иметь яркий, в прямом смысле этого слова, дизайн. Так, DEARCC EV10 обзавелся двухцветным кузовом с красной крышей, спойлером над пятой дверью, оранжевой передней панелью и селектором переключения передач с синей подсветкой. Список оснащения не очень богатый, но вполне удовлетворительный: электростеклоподъемники, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном, светодиодные фары, камера заднего вида, парктроник и легкосплавные колесные диски.



Фото с сайта carnewschina.com

Под капотом располагается 57-сильный (150 Н∙м) электромотор компании Shanghai Edrive Corporation. Дальность пробега на полностью заряженных аккумуляторах составляет 150 километров, электромобиль может разгоняться до 100 км/ч, а зарядить батареи на 80% можно за 48 минут. Сколько будет стоить DEARCC EV10 китайцы пока не сообщили, но, судя по тому, что машина предназначается молодым покупателям, её цена не должна быть высокой. Производство электромобиля начнется в Китае в этом месяце, а в продажу он поступит в конце года.