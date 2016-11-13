В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали 10 человек

В результате ДТП на юго-востоке Москвы пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский источник.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов – легковой автомобиль вылетел на трамвайную остановку и сбил находившихся там людей. Одном пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте происшествия, остальных – госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение по шоссе затруднено.

Предполагается, что причиной ДТП стал гололед и нарушение скоростного режима водителем автомобиля. По сведениям РИА Новости, данному происшествию предшествовало столкновение шести легковых автомобилей. Обстоятельства ДТП уточняются.

