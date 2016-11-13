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В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали 10 человек

19:47 13.11.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В результате ДТП на юго-востоке Москвы пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинский источник.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов – легковой автомобиль вылетел на трамвайную остановку и сбил находившихся там людей. Одном пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте происшествия, остальных – госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение по шоссе затруднено.

Предполагается, что причиной ДТП стал гололед и нарушение скоростного режима водителем автомобиля. По сведениям РИА Новости, данному происшествию предшествовало столкновение шести легковых автомобилей. Обстоятельства ДТП уточняются.
 

Темы: Россия, Москва, ДТП, Происшествия, Автомобильный транспорт в России, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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13.11.2016, 20:39
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

На шоссе Энтузиастов постоянный беспредел и иначе не будет - Москвабад не резиновый!
13.11.2016, 20:38
Гость: гостиная

Гололед у нас создают коммунальные службы, когда сыпят на снег или чистую поверхность под снегопад, создавая скользкую массу, которая со временем также превращается в гололёд. Антигололёдный реагент надо сыпать на наледи. Ещё эту влажность создают, оттого что сыпят на чистую поверхность, снег падает тает, создаётся мерзкая влажность и скользко, что на улицу не хочется выходить, всю зиму портят. Или в парках, где можно катать на санках, засыпают всё этим реагентом на дорожки, или чистят там зачем-то. Ненужная работа - это их логика.
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