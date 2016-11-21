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В России готовится масштабная реформа автомобильных и мотоциклетных номеров

13:22 21.11.2016

В России могут появиться новые автомобильные и мотоциклетные номера


© KM.RU, Алексей Белкин

Пересмотр действующих ГОСТов готовится структурами МВД РФ. В частности, планируется уменьшить размер номерных знаков для мототехники, а владельцам американских и японских машин, возможно, будут выдавать задние номера нового формата, напоминающие мотоциклетные. Собственные госзнаки могут появиться и у ретро- и спортивных автомобилей, сообщает «Коммерсант».

Разработку новой редакции госстандарта для номерных знаков начал Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД России. Сообщается, что необходимость пересмотра связана с рядом проблем. Например, большая часть продаваемых в РФ мотоциклов - зарубежного производства и установленная на заводе площадка под задний номер меньше по размерам, чем российский знак (245 х 160 мм). Когда байк покупается у официальных дилеров, то компания предоставляет клиентам переходники-рамки, но они недостаточно надежны. Также байкеры ввозят мотоциклы в Россию самостоятельно и далеко не всегда используют переходники, а порой сознательно ставят номера с нарушением (загибают края, переворачивают знак и т. д.), говорят в НИЦ. В новой редакции ГОСТа планируется размеры заднего мотоциклетного номера пересмотреть, чтобы он соответствовал западным стандартам.

Также ГОСТ следует пересмотреть и для легковых автомобилей, считают в НИЦ. В России много зарубежной техники (японская, американская) с нестандартными местами для крепления знаков. Штатные отверстия на площадках порой не совпадают с отверстиями на номерах. При этом автовладелец не имеет права сверлить дополнительные отверстия в номерном знаке, за это предусмотрен штраф в размере 500 руб. Для удобства граждан, считают в НИЦ, можно разрешить делать отверстия в номере, но только в определенных местах. Также не исключено и появление в стандарте прямоугольных задних номеров под штатные крепления иномарок.

Также в МВД думают о том, чтобы перенять западный опыт идентификации ретроавтомобилей. В некоторых странах владельцам таких машин выдаются специальные номера, которые дают собственнику право эксплуатировать транспортное средство при соблюдении ряда условий: только по выходным, вдали от скоростных автострад, на определенном расстоянии от места проживания собственника и т. д. Аналогичная ситуация - с машинами для соревнований, для которых также необходимо вводить особый вид госзнаков и особые условия пользования.

Эскизы новых номеров уже разработали в Российской автомобильной федерации (РАФ, президентом является экс-глава ГИБДД России Виктор Кирьянов), направив их в МВД. Пересмотр ГОСТ-50577 заложен в план по стандартизации на 2017 год, а публичное обсуждение первой редакции стандарта должно начаться в сентябре 2017 года, окончательная редакция будет готова в мае 2018 года. Утверждение нацстандарта запланировано на октябрь 2018 года, через 3-18 месяцев после этого документ может вступить в силу.

Темы: Автоновости, Вопросы получения номерных знаков, Правила дорожного движения
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 18:26
Микс

А может пусть их производители приспосабливаются под наши стандарты??!!!
21.11.2016, 17:41
чинделе

Во многих странах весь авто и мототранспорт продаётся сразу с номерами. Покупатели избавлены от всех хлопот, связанных с получением номеров, регистрацией, креплением и пр. Всё это забота дилера. Поэтому и "блатных", в нашем понимании, номеров нет.
21.11.2016, 16:50
Ну теперь

точно встанем с колен! Реформа атожож! Это не дули воробьям крутить!
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