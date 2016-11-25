МВД предложило ввести новый тип дорожной разметки

МВД РФ предлагает новый тип разделительной разметки желтого цвета, как на дорогах в США. Такое предложение, пишет «Коммерсант», содержится в подготовленном ведомством плане по снижению аварийности, разработать который правительству поручил президент Владимир Путин.

План также предполагает изменение «нормативно-технических документов», которые позволили бы применять тросовые ограждения на скоростных магистралях. Такие ограждения уже активно применяются в России, однако для их установки на дорогах первой и второй категорий пока в каждом отдельном случае требуется специальное разрешение ГИБДД.

Также, согласно плану, Минтранс, Росавтодор и МВД должны будут до конца 2017 года разработать типовые схемы организации движения на перекрестках, где есть высокая вероятность выезда на встречную полосу.

Правительство, по данным издания, завершает процесс согласования подготовленного МВД плана и в ближайшее время он должен быть утвержден первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

Борьба с нарушителями будет сопровождаться рекламными роликами, пропагандирующими безопасное вождение, на ТВ. <…> В МВД предлагают «проработать» новое требование к телеканалам, согласно которому ролики о безопасном вождении транслировались бы перед или во время фильма или передачи, в которых показывается, как герои нарушают ПДД.

Выезд на встречную полосу входит в пятерку самых распространенных причин аварий. Так, за девять месяцев в России произошло более 9 тысяч таких ДТП. Всего с января по октябрь 2016 года, по данным на сайте ГИБДД, в России произошло более 14,4 тысячи ДТП, в которых погибли 16766 человек.

В настоящий момент разделительную разметку в России наносят белым цветом, а разметка желтого цвета используется для обозначения запретных для стоянки зон или в качестве временной разметки во время дорожных работ. Предполагается, что желтый цвет разделительной разметки будет более заметен для водителей.

