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Шведская компания представила революционный двигатель

14:00 26.11.2016 , Александр Плеханов

Технология QamFree позволяет выпускать двигатели внутреннего сгорания без распредвалов


Фото с сайта koenigsegg.com

На автосалоне в Гуанчжоу шведская фирма FreeValve AB представила бензиновый турбомотор без распредвалов.

Небольшая компания FreeValve AB, принадлежащая шведскому производителю суперкаров Koenigsegg, уже несколько лет разрабатывает новую технологию QamFree. Эта технология позволяет выпускать двигатели внутреннего сгорания без распредвалов, а так же делает их во всех отношениях более эффективным, чем существующие ныне моторы.

Как заявили представители FreeWalve, разработанный с применением технологии QamFree 1,6 литровый бензиновый турбомотор показал на стендовых испытаниях мощность 230 л.с. и выдал 320 Н∙м крутящего момента.

Экономия топлива составила 15% по сравнению с современными 1,6 литровыми турбомоторами, длина уменьшилась на 70 мм, а вес на 20 кг. Причем речь идет об экспериментальном моторе, работа над которым ещё продолжается. Ожидается, что у серийных двигателей характеристики будут ещё более впечатляющими.

В настоящее время шведы пытаются заинтересовать своей разработкой китайских автопроизводителей, поэтому специально привезли двигатель на автосалон в Гуанчжоу. Интерес пока проявила лишь китайско-израильская фирма Qoros, которая согласилась выделить одну из своих моделей для прохождения тестовых испытаний. По результатам которых станет ясно, насколько перспективна технология QamFree.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости
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Комментарии читателей
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26.11.2016, 21:02
Гость: Вятский КВ-1С

Не ты слишком прожорливый. Спирта не напасешься на тебя
26.11.2016, 20:40
Гость: Хорошая вещь , но

Если мне будет нужен ДВС на сани, чтобы сбежать от белого медведя, я предпочту двухтактник с карбюратором. С ним вероятность уцелеть будет гораздо выше. Ни клапанов, ни форсунок, ни микропроцессоров. Бензин залил, дернул и все.
26.11.2016, 19:59
Гость: Изя

Теперь мы все умрем и полетим на Сатурн на этом самом "двигателе". Ну надо же, мегаизобретатели... за 100 лет существования бензинового двигателя наконец-то избавились от одной из его железок. Еще лет триста и запануем ваще! Капитализмус...
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