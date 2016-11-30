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Maserati выпустит электрическое спорткупе

07:48 30.11.2016 , Александр Плеханов

Машина должна прийти на смену купе Maserati GranTurismo


Концепт Maserati Alfieri. Фото: Maserati

Вслед за выпуском бензиновой модификации спорткупе Maserati Alfieri, итальянская компания планирует запустить в производство его электрическую версию.

Представленное в 2014 году концептуальное купе Maserati Alfieri уже несколько лет не может перевоплотиться в серийный автомобиль. Старт производства постоянно переносится и, буквально месяц назад, руководство Maserati в который уже раз объявило об очередной корректировке графика производства новых моделей. Из которого следует, что ранее 2019 год купе на конвейер не встанет. Вместе с тем, итальянцы подтвердили информацию о том, что помимо бензиновой модификации, Maserati Alfieri получит и электрическую.

Машина должна прийти на смену купе Maserati GranTurismo, но будет компактнее предшественника. От восьмицилиндровых моторов решено отказаться в пользу более экономичных и экологичных би-турбо «шестерок».

Видимо, заботой об экологии вызвано и решение начать производство первого в истории фирмы электромобиля. Кроме того, топ-менеджеры Maserati неоднократно заявляли о том, что хотят конкурировать с Porsche, в частности Maserati Alfieri должен стать прямым конкурентом Porsche 911. И электрическая модификация итальянского купе будет дополнительным козырем в конкурентной борьбе с немецким оппонентом.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости
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