Мэрия Москвы объявила о расширении зон платной парковки на 206 улицах

В конце декабря в 47 районах Москвы появятся новые точечные зоны платной парковки, сообщила пресс-служба департамента транспорта мэрии.

Новые участки платной парковки будут к 26 декабря организованы на 206 улицах, сообщает ТАСС.

Список улиц, на которых появятся зоны платной парковки, был определен совместно с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города.

Новые зоны платной парковки, в числе прочего, появятся у станций метро «Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», «Первомайская», «Перово», «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская» и «Пионерская».

Платная парковка также будет организована возле станций МЦК «Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический сад» и «Хорошево».

Полный список улиц, на которых появятся зоны платной парковки, департамент транспорта пока не опубликовал.

«При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя», — сообщили в департамента транспорта.

С начала декабря 2016 года на 133 улицах в центре Москвы вводится прогрессивный тариф на парковку — от 50 рублей за первые полчаса до 200 рублей в час.

Пилотный проект по организации платных парковок в Москве был запущен 1 ноября 2012 года на улицах Петровка и Каретный ряд. В июне 2013 года парковка стала платной внутри Бульварного кольца, а с декабря того же года — внутри Садового кольца. С декабря 2014 года зона платной парковки была расширена на 400 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцами.

В 2015 году зона платной парковки сначала была расширена еще на несколько десятков улиц, а затем на почти 300 участках улиц была введена точечная платная парковка.