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Борьба с пробками подменяется борьбой с автомобилистами, считает эксперт

15:45 3.12.2016
Автомобильная пробка © KM.RU
© KM.RU
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Стоимость парковки на некоторых московских улицах подорожала до 200 рублей в час. Тариф действует на загруженных улицах в центре города.

Свое мнение об этой инициативе московских властей в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Это ужасно. К сожалению, борьба с пробками подменяется борьбой с автомобилистами. И основным критерием для выбора является денежный. У кого нет миллиарда, может идти в известном направлении. Этот критерий совершенно не справедливый. Государство должно развивать инфраструктуру, к которой относятся и парковочные места».

Автоэксперт подчеркнул, что градостроительная политика носит безумный характер.

«Застраиваются все свободные пятачки на земле. Естественно, люди, которые живут в новых домах, хотят ездить на автомобиле. 25 миллионов человек в московской агломерации — это перебор», — добавил Шкуматов.
 

Темы: Россия, Москва, Автомобильный транспорт в России, Парковки и стоянки для автомобилей, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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03.12.2016, 18:48
Гость: Елена Москва

Цитирую: "Естественно, люди, которые живут в новых домах, хотят ездить на автомобиле." Объясните, пожалуйста - что здесь естественного? Что люди, живущие рядом с метро, способные, в большинстве своем, на общественном транспорте доехать до работы в разы быстрее, чем по московским пробкам, все же покупают машины, чтобы показать - "я тоже крутой"? Это естественно? Это для обезьян естественное поведение, не для человека...
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