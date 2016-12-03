Борьба с пробками подменяется борьбой с автомобилистами, считает эксперт

Стоимость парковки на некоторых московских улицах подорожала до 200 рублей в час. Тариф действует на загруженных улицах в центре города.

Свое мнение об этой инициативе московских властей в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Это ужасно. К сожалению, борьба с пробками подменяется борьбой с автомобилистами. И основным критерием для выбора является денежный. У кого нет миллиарда, может идти в известном направлении. Этот критерий совершенно не справедливый. Государство должно развивать инфраструктуру, к которой относятся и парковочные места».

Автоэксперт подчеркнул, что градостроительная политика носит безумный характер.

«Застраиваются все свободные пятачки на земле. Естественно, люди, которые живут в новых домах, хотят ездить на автомобиле. 25 миллионов человек в московской агломерации — это перебор», — добавил Шкуматов.

