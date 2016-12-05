Porsche будет выпускать 20 000 электромобилей в год

Председатель правления Porsche Оливер Блюм подтвердил начало серийного производства концепт-кара Porsche Mission E в 2019 году



Фото: Porsche

Концептуальное четырехдверное электрическое купе Porsche Mission E впервые было показано публике на прошлогоднем Франкфуртском автосалоне и уже тогда немцы не скрывали, что готовятся запустить машину в серийное производство. Теперь эта информация подтверждена официально. По словам Блюма, на этот проект выделено 700 млн евро, что позволит создать 1400 новых рабочих мест, а так же будут модернизированы сборочный цех и покрасочная линия на заводе Porsche в Цуффенхаузене.



Фото: Porsche

Первоначально планировалось выпускать не более 15 000 электромобилей в год, но затем планы были пересмотрены в сторону увеличения. Немцы уверены, что им по силам реализовать 20 000 автомобилей, приняв во внимание показатели Tesla Motors, которой удалось в 2015 году продать 50 580 электромобилей. Судя по всему, технические характеристики серийного электромобиля будут не сильно отличаться от характеристик концепт-кара.

Porsche Mission E имеет кузов из композитов и легких сплавов, полноуправляемое шасси, два электромотора совокупной мощностью 600 л.с. и систему полного привода с изменяемым вектором тяги. Первую сотню электромобиль преодолевает за 3,5 с, вторую – за 12 с, разгоняется до 250 км/ч и на полностью заряженных аккумуляторах может проехать 500 километров. В режиме быстрой зарядки батареи можно перезарядить на 80% за 15 минут, после чего проехать ещё 400 км. По предварительным данным, в Германии машина будет стоить от 120 000 евро.