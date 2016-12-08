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Китайцы сделали конкурента Nissan Juke

11:26 8.12.2016 , Александр Плеханов

На автосалоне в Гуанчжоу компания MG представит второй в своей истории кроссовер - MG ZS


Фото с сайта massautocar.com

Машина построена на укороченной платформе более крупного кроссовера MG GS, который, в свою очередь, позаимствовал её у кроссовера SsangYong Korando C/Actyon. Под капотом прописался литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 120 л.с., а так же полуторалитровый двигатель мощностью 150 л.с. С обоими двигателями будет агрегатироваться шестиступенчатая механическая КПП, а в перспективе появится «автомат» и шестиступенчатая роботизированная КПП TST.

Кроссовер в первую очередь рассчитан на молодых покупателей, поэтому он получил не только стильную внешность, но и не менее стильный интерьер с трехспицевым псевдоспортивным рулем, 9-дюймовым сенсорным дисплеем на передней панели и вставками «под полированный алюминий». Габариты автомобиля пока неизвестны, но китайцы утверждают, что MG ZS станет прямым конкурентом Nissan Juke. Причем не только на китайском рынке, но и в Европе. Если быть точнее, то в Великобритании, где продажи MG ZS стартуют ровно через год. Китайцы постоянно напоминают о британском происхождении фирмы MG, рассчитывая этим привлечь внимание европейских покупателей, хотя с 2007 года MG принадлежит автоконцерну SAIC.


Фото с сайта massautocar.com

В Китае старт продаж нового кроссовера намечен на первую половину следующего года, причем машина будет иметь очень привлекательный ценник. Базовая переднеприводная модификация со 120-сильным мотором будет стоить около 80 000 юаней или 765 000 рублей, а полноприводная версия с мотором мощностью 150 л.с. оценена в 120 000 юаней или 1 150 000 рублей. Весной 2015 года фирма MG решила начать выпуск своих моделей на калининградском заводе «Автотор», но в связи с депрессивным состояние российского авторынка, китайцы перенесли начало продаж на неопределенное время.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 16:53
Гость: Петр

как только китайцы стали делать авто сравнимые с европейскими - цена на китайцев тут же сравнялась с ценой на европейки (+- 20% не в счет).
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