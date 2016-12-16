Госдума поддержала платный въезд в города и платные парковки во дворах

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит местным властям вводить платное движение на отдельных дорогах в пределах своего региона. За документ проголосовали 319 депутатов, против — 100, один парламентарий воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Выступая на заседании, замминистра транспорта Сергей Аристов ссылался на опыт зарубежных стран, где ограничивается въезд в исторические части городов.

Против документа на заседании выступили представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». В «Единой России» поддержали инициативу, но заявили, что подготовят поправки к некоторым положениям законопроекта.

Поддержанный законопроект был подготовлен российским правительством и позволяет регионам вводить плату за въезд в отдельные районы для «обеспечения эффективности организации дорожного движения».

При использовании таких мер власти будут обязаны компенсировать ограничение новыми маршрутами общественного транспорта и развитием инфраструктуры.

Документ также позволяет региональным властям принимать законы для организации платных парковок не только на улицах, но и на внутридворовых территориях.

Закон вступит в силу через год после его окончательного принятия и опубликования.

Власти Москвы, где впервые была организована платная уличная парковка, неоднократно заявляли, что пока планов брать плату за въезд в город у них нет.