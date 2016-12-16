]]> ]]>
Главная Авто Новости

Госдума поддержала платный въезд в города и платные парковки во дворах

15:47 16.12.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит местным властям вводить платное движение на отдельных дорогах в пределах своего региона. За документ проголосовали 319 депутатов, против — 100, один парламентарий воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Выступая на заседании, замминистра транспорта Сергей Аристов ссылался на опыт зарубежных стран, где ограничивается въезд в исторические части городов.

Против документа на заседании выступили представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». В «Единой России» поддержали инициативу, но заявили, что подготовят поправки к некоторым положениям законопроекта.

Поддержанный законопроект был подготовлен российским правительством и позволяет регионам вводить плату за въезд в отдельные районы для «обеспечения эффективности организации дорожного движения».

При использовании таких мер власти будут обязаны компенсировать ограничение новыми маршрутами общественного транспорта и развитием инфраструктуры.

Документ также позволяет региональным властям принимать законы для организации платных парковок не только на улицах, но и на внутридворовых территориях.

Закон вступит в силу через год после его окончательного принятия и опубликования.

Власти Москвы, где впервые была организована платная уличная парковка, неоднократно заявляли, что пока планов брать плату за въезд в город у них нет.

Темы: Россия, Авто, Автоновости, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.12.2016, 17:57
эти шаманы

из едрососии с упорством обреченных камлают революцию...
16.12.2016, 17:25
Народный

Сколько можно терпеть беспредел этих антинародных выродков. Что дальше? платный вход\выход в подъезд?
16.12.2016, 17:18
Carlos

Ну, что, рассеяне? Выпьем за новое устройство Рассеи - удельные княжества, да вотчины?
Словом - за феодальную раздробленность...
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.