Бедных прокатят мимо города

Одна из самых скандальных инициатив властей за последние годы была поддержана парламентским большинством

Госдума в срочном порядке приняла в первом чтении законопроект Минтранса, разрешающий платный въезд в населенные пункты и организацию платных парковок во дворах жилых домов. Одна из самых скандальных инициатив властей за последние годы была поддержана парламентским большинством, вопреки жесткой критике законопроекта со стороны экспертов. Еще две недели назад единороссы уверяли, что принимать закон в этом году не будут.

Поправки в закон «Об организации дорожного движения» были внесены Минтрансом весной 2016 года. Комитет по транспорту рекомендовал к принятию документ, и голосование по нему должно было пройти 7 июня, однако процедуру неожиданно отложили и в итоге оставили новому составу Госдумы.

Ограничения въезда могут вводить региональные власти и органы местного самоуправления «в отношении всех транспортных средств либо их определенных видов (типов), категорий, принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток».

Ограничение движения «может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам», дифференцируемой по тем же параметрам.

Несмотря на то что, к примеру, столичные власти неоднократно публично заявляли, что не планируют вводить платный въезд в город, соответствующую идею, по данным «Газеты.Ru» и ряда СМИ, чиновники серьезно обсуждали, однако для ее реализации отсутствовала законодательная база.

Не исключено, что после итогового принятия документа Москва, для которой транспортная проблема наиболее актуальна, вернется к этой идее в случае необходимости. Тем более что ведущие мировые эксперты в области транспорта неоднократно советовали столичным властям пойти на такие меры, чтобы побороть столичные пробки.

Закон предполагает, что участников дорожного движения будут информировать о вводимых ограничениях движения не позднее чем за 30 дней. Кроме того, в этом случае властям придется осуществлять «компенсационные мероприятия».

В частности, к таким относятся «повышение качества работы маршрутов регулярных перевозок, открытие новых маршрутов регулярных перевозок или увеличение провозных возможностей действующих, организация парковок, развитие инфраструктуры для движения велосипедов» или обеспечение альтернативного проезда транспорта согласно действующему законодательству.

Примечательно, что еще две недели назад глава профильного думского комитета по транспорту Евгений Москвичев уверял, что принимать резонансный закон до конца года не планируется.

«Рассмотрения Госдумой этого законопроекта в первом чтении в декабре не будет», — заявлял депутат в конце ноября. Однако затем ситуация изменилась, и документ едва не приняли в первом чтении уже в начале декабря. В итоге рассмотрение было отложено на 16 декабря.

В пятницу документ в Госдуме представлял замминистра транспорта РФ Сергей Аристов.

Он подчеркнул, что его ведомство оценило политические последствия документа, и отметил, что он не подразумевает автоматического ввода платы в какой-либо населенный пункт.

«Понимаете, когда из концепции законопроекта, который нужен, мы вычленяем только те пункты, которые нравятся или не нравятся, тут уж по-разному можно относиться, это неправильный подход, — заявил Аристов. — 11-я статья, наиболее спорная, не вводит автоматической платы за въезд в населенный пункт, она не вводит автоматической платы за проезд по дорогам… Там есть [возможная плата за] «въезд в часть населенного пункта». Но при этом власть обязана сделать то-то, то-то и то-то, в том числе — обеспечение общественным транспортом».

Обосновывая необходимость принятия подобных мер, замминистра сослался на опыт других стран. В Лондоне, как напомнил Аристов, въезд в определенные зоны стоит примерно £10,5. Кроме того, по его словам, статистика говорит, что в тех городах, где введен платный въезд, уменьшилось количество автомобилей в этих зонах, увеличилась скорость передвижения транспорта, количество пробок снизилось на 30%.

При этом чиновник уверен, что его коллеги на местах не будут устанавливать высокие тарифы за въезд, потому что они «не самоубийцы».

Против принятия документа выступили оппозиционные думские фракции. Накануне секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, ссылаясь на экономическую ситуацию в регионах, называл «преступными» просто рассуждения на эту тему. Его коллега Владимир Бортко отмечал, что партия никогда не поддержит документ.

Резко против принятия документа выступила и ЛДПР. Замглавы фракции Ярослав Нилов заявил, что инициатива Минтранса «создаст поле для злоупотреблений на уровне региональных властей, снизит конкурентоспособность промышленных предприятий из-за роста логистических издержек и может привести к фактической изоляции некоторых субъектов государства, разрыву единого транспортного пространства, обусловленному недостаточной протяженностью и связностью дорожной сети».

«На наш взгляд, он не имеет ничего общего ни с безопасностью дорожного движения, ни с его организацией, а имеет лишь одну цель — введение платного въезда в города нашей страны», — отметил вице-спикер парламента от ЛДПР Игорь Лебедев.

При этом в самой «Единой России» считают, что принятие закона не нарушит «законных интересов граждан».

По словам вице-спикера Госдумы от «Единой России» Петра Толстого, в партии «есть предложение и понимание», что ограничительные меры по въезду в определенные зоны городов может вводить только субъект Федерации, «естественно, с предварительным информированием граждан и, что важно, с предложением гражданам альтернативных маршрутов, которые никаким образом не нарушат их законных интересов».

«В связи с этим фракцией будет предлагаться проект постановления Госдумы. Здесь буквально первым пунктом предлагается установить, что при доработке этого законопроекта необходимо исключить органы местного самоуправления из числа субъектов, устанавливающих временное ограничение движения», — отметил Толстой.

Против принятия закона Минтранса ранее высказалась Общественная палата РФ.

«Введение временного ограничения или прекращения движения транспортных средств посредством взимания платы за движение способно вызвать социальную напряженность из-за повышения транспортных расходов граждан и организаций, что в результате может привести к понижению благосостояния населения.

В связи с вышеуказанным Общественная палата считает целесообразным отметить, что введение платы за движение транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения возможно только при наличии альтернативных общедоступных удобных и безопасных путей проезда, соответствующих всем нормативным требованиям», — отмечалось в резолюции о законопроекте, которая в сентябре этого года была направлена депутатам.

Второе, основное, чтение документа состоится уже в начале 2017 года.