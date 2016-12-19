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Автомобилисты потребовали прекратить ужесточение наказаний

16:22 19.12.2016

Автолюбители требуют процессуальных гарантий в административном деле, таких же, которые есть у обвиняемых в уголовных делах


Автомобильная пробка © KM.RU

За последние несколько лет в Кодекс об административных правонарушениях РФ внесено множество поправок, связанных с ужесточением наказаний за совершения административных правонарушений. Тяжесть наказаний по некоторым составам административных правонарушений уже превышает тяжесть наказаний, установленных в Уголовном кодексе РФ.

Европейский суд по правам человека обоснованно применяя Европейскую конвенции о защите прав человека и основных свобод распространяет "уголовную" сферу на большинство административных правонарушений, возложив на наше государство ответственность за несоблюдение принципов данной Конвенции и при производстве по делам об административных правонарушениях.

Однако, вносимые изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (в основном с подачи правоохранительных ведомств) не уравновешены наличием процессуальных гарантий лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении. С этой точки зрения лицу, привлекаемому к административной ответственности, должно быть обеспечено право на бесплатную юридическую помощь по назначению, например, когда у него нет средств для оплаты защитника; в процессах по таким делам обязательно должен присутствовать государственный обвинитель, в его отсутствие в настоящее время несвойственную для себя функцию осуществляет судья, который рассматривает дело.

При этом, в настоящее время, судья считает себя частью правоохранительной системы, стоящей на страже государства. Указанные обстоятельства фактически лишают возможности лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, доказать свою невиновность, так же лицо лишено права на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом.

Именно в этой плоскости и возникает недоумение, вызванное отсутствием инициативы законодателя провести процедурные изменения Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В Межрегиональном общественном движении «Комитет по защите прав автомобилистов» считают нецелесообразным внесение любых изменений ужесточающих наказания за административные правонарушения и новых составов административных правонарушений до устранений серьезных концептуальных несовершенств КоАП РФ.

Председателю комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству «Комитет по защите прав автомобилистов» направил отзыв на законопроекты об ужесточении наказаний для водителей, в котором указано о несогласии с рассматриваемыми законопроектами.

Автор: Сергей Александрович Слюсарев, председатель Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов».

Темы: Автомобильный транспорт в России
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Комментарии читателей
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19.12.2016, 16:55
Ося

Я так понимаю: если возникает судебная тяжба, и обвиняемый доказал свою невиновность, то ГИБДД должно материально компенсировать затраты, связанные с судебным производством + заплатить круглую сумму за возведенное на обвиняемого необоснованное обвинение...
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