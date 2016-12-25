Количество дорожных знаков в Москве и Петербурге сократят в два раза

Количество дорожных знаков в Москве и Петербурге может сократиться в два раза. Такое поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Данные меры позволят улучшить облик городов и избежать путаницы.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел.

«Навести порядок нужно, потому что большое количество дорожных знаков перекрыты рекламой или припаркованными автомобилями. Особенно плохо видно запрещающие знаки», – высказался специалист.

Эксперт отметил, что по этой же причине на столичных дорогах такая высокая аварийность.

«Надо не уменьшать дорожные знаки, а наоборот, вешать дублирующие, чтобы их было хорошо видно со всех сторон», – добавил Орел.

Инициаторами идеи выступили органзация «Probok.net» и московский Центр организации дорожного движения.