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Количество дорожных знаков в Москве и Петербурге сократят в два раза

14:37 25.12.2016
Дорожные знаки © KM.RU, Илья Шабардин
Дорожные знаки © KM.RU, Илья Шабардин
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Количество дорожных знаков в Москве и Петербурге может сократиться в два раза. Такое поручение дал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Данные меры позволят улучшить облик городов и избежать путаницы.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел.

«Навести порядок нужно, потому что большое количество дорожных знаков перекрыты рекламой или припаркованными автомобилями. Особенно плохо видно запрещающие знаки», – высказался специалист.

Эксперт отметил, что по этой же причине на столичных дорогах такая высокая аварийность.

«Надо не уменьшать дорожные знаки, а наоборот, вешать дублирующие, чтобы их было хорошо видно со всех сторон», – добавил Орел.

Инициаторами идеи выступили органзация «Probok.net» и московский Центр организации дорожного движения.

Темы: Москва, Санкт-Петербург, Дорожные знаки и разметка
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Комментарии читателей
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25.12.2016, 18:34
Простите

но если уберут половину знаков"Остановка запрещена", то от этого действительно будет только лучше. А то ведь эти знаки ЗАДОЛБАЛИ!!!
25.12.2016, 18:04
лихо

Этот собачник еще и в организации движения разбирается ? Интересно как он это собирается делать, приказчик хре...в? Знаки ставятся в соответствии с ГОСТ, а не на основании распоряжений коррумпированных дураков.
25.12.2016, 18:02
Контрразведчик

Сначала заказали и установили знаки, затратили немалые средства, а теперь снимать будут, снова оплатят подрядчику за демонтаж.))) Появятся несколько новых загородных домов на уч-ках, каждый в 30(тридцать) соток, не меньше в Москве и Санкт-Петербурге.))) Хранение денежных знаков в квартире, кол-вом 8,5 млрд. рублей продолжается и никогда не закончится!))) Моя милиция, меня бережёт, потомки Г.Жеглова у которых "руки не шахтёрские", которые "кофылёчки в карманчики подбрасывают", обогатятся сказочно!)))
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