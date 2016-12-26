С 26 декабря 2016 года платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы.



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По информации пресс-службы столичного департамента транспорта, почти во всех случаях платная парковка появилась в спальных районах. При этом не исключается возможность того, что расширение продолжится и дальше - вплоть до того, что все улицы в пределах МКАД станут в будущем платными.

Новые парковки появились в 47 районах Москвы почти во всех округах. В департаменте транспорта отметили, что выбирали улицы, прилегающие к станциям метро, а также торговым- и бизнес-центрам. В большинстве случаев улицы стали платными целиком даже там, где нет никаких точек притяжения транспорта.

Стоимость стоянки на всех новых парковках составляет 40 рублей в час.

Полный список новых платных парковок доступен здесь.

Напомним, 15 декабря на Пушкинской площади в формате встречи с депутатом прошел митинг против платных парковок. Поддержали его только депутаты от КПРФ. Всего на митинг пришли около 2000 человек, что примерно в два раза меньше, чем на прошлогоднее мероприятие по этой же проблеме. Организаторы отметили, что даже в условиях расширения платной парковки протестные настроения не растут, а москвичи не готовы выходить на улицы. Помимо этого отмечается, что в Москве нет ни одного прецедента, когда решение о введение платы было бы пересмотрено, а на отдельные запросы граждан дептранс дает только формальные отписки.

Столичный департамент транспорта также «наводит порядок» и там, где, по мнению чиновников, парковаться не следует вовсе. Это приводит к тому, что во многих местах парковка запрещается по формальным соображениям. К примеру, в тех местах, где ширина проезжей части всего на 5 сантиметров меньше требуемой по ГОСТу.