]]> ]]>
Главная Авто Новости

Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы

11:32 26.12.2016

С 26 декабря 2016 года платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы.


© KM.RU, Александра Воздвиженская

По информации пресс-службы столичного департамента транспорта, почти во всех случаях платная парковка появилась в спальных районах. При этом не исключается возможность того, что расширение продолжится и дальше - вплоть до того, что все улицы в пределах МКАД станут в будущем платными.

Новые парковки появились в 47 районах Москвы почти во всех округах. В департаменте транспорта отметили, что выбирали улицы, прилегающие к станциям метро, а также торговым- и бизнес-центрам. В большинстве случаев улицы стали платными целиком даже там, где нет никаких точек притяжения транспорта.

Стоимость стоянки на всех новых парковках составляет 40 рублей в час.

Полный список новых платных парковок доступен здесь.

Напомним, 15 декабря на Пушкинской площади в формате встречи с депутатом прошел митинг против платных парковок. Поддержали его только депутаты от КПРФ. Всего на митинг пришли около 2000 человек, что примерно в два раза меньше, чем на прошлогоднее мероприятие по этой же проблеме. Организаторы отметили, что даже в условиях расширения платной парковки протестные настроения не растут, а москвичи не готовы выходить на улицы. Помимо этого отмечается, что в Москве нет ни одного прецедента, когда решение о введение платы было бы пересмотрено, а на отдельные запросы граждан дептранс дает только формальные отписки.

Столичный департамент транспорта также «наводит порядок» и там, где, по мнению чиновников, парковаться не следует вовсе. Это приводит к тому, что во многих местах парковка запрещается по формальным соображениям. К примеру, в тех местах, где ширина проезжей части всего на 5 сантиметров меньше требуемой по ГОСТу.

Темы: Москва, Автоновости, Парковки и стоянки для автомобилей
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.12.2016, 16:30
Зоя

Им все денег мало.
Надо ишо.
26.12.2016, 14:06
1

Вот разрушили СССР. Теперь капитализьм. Всем правят деньги. В европе люди ничего с мигрантами сделать не могут, которых власть крышует.
26.12.2016, 14:02
1

Сейчас полностью задушат автомобилистов, а потом тарифы на общественный транспорт поднимут раз в 10-50, обоснуя тем, что в европах на велосипедиках люди массово передвигаются.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.