Индийская компания Bajaj привезет в Россию новый грузовой трицикл

Индийский производитель мотоциклов и коммерческого транспорта Bajaj намерен вывести на российский рынок грузовой трицикл Maxima C.

Ожидается, что новинка появится весной 2017 года, а ее базовая стоимость не превысит 300 тысяч рублей, сообщается на сайте официального дистрибьютора Bajaj в России.

Габариты трицикла составляют 3230 х 1493 х 1818 мм, колесная база - 2125 мм, а масса - 518 кг.

Новинка получит 1-цилиндровый дизельный двигатель Kubota объемом 447,3 куб.см и мощностью 9 лошадиных сил (крутящий момент - 23 Нм), а также 5-ступенчатую механическую коробку передач. Максимальная скорость трицикла составляет 50 км/ч. Максимальная грузоподъемность Maxima C - 500 кг.