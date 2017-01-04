Ford отказался строить завод в Мексике после критики Трампа

Руководство Ford отказалось от строительства завода по производству автомобилей в мексиканском Сан Потоси. Произошло это после того, как Трамп в своем Twitter пригрозил повышением налогов корпорации General Motors, производящей автомобили Chevy​ Cruze в Мексике.

CEO Ford Марк Филдс, объясняя решение отказаться от завода в Мексике, объяснил это не только «признаком доверия» Трампу, но и тем, что небольшие машины, которые планировалось производить в Сан Потоси, могли не пользоваться спросом в США. По его словам, Ford принял бы такое решение даже в том случае, если бы президентом не был избран Трамп, пишет РБК.

При этом Филдс заявил, что Ford вложит $700 млн в завод в Мичигане, на котором будут создаваться гибридные машины и электромобили.

В ходе избирательной кампании Трамп подверг критике идею руководства Ford вложить $1,6 млрд в мексиканский завод, назвав эту идею «абсолютным позором».

Заявление Трампа и решение Ford уже привели к падению курса мексиканского песо.

Сообщение избранного президента США касательно производства Chevy Cruze в Мексике появилось днем 3 января. «General Motors поставляет дилерам в США сделанные в Мексике Chevy Cruze и не платит налогов при пересечении границы. Делайте в США или платите большой пограничный налог!» — написал Трамп на своей странице в сети Twitter.

Беспошлинно ввозить в США выпущенные в Мексике автомобили позволяют нормы соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал расторгнуть.