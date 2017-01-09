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Стоимость батарей для электромобилей за 7 лет снизились на 80%

14:55 9.01.2017

Исследование, проведенное компанией McKinsey за период с 2010 по 2016 годы показало, что на мировом рынке наблюдается серьезное снижение цен на аккумуляторы для электромобилей. Речь идет о снижении стоимости примерно на 80 процентов.


Gigafactory. Фото с сайта tesla.com

Сейчас стоимость батареи для электромобиля в среднем складывается из расчета порядка 230 долларов США за кВт-час. По сравнению с обычным автомобилем цена его электрической версии (с типовым размером батареи на 60 кВт) – почти на 14 тысяч долларов выше, сообщает Automobilwoche.

Для снижения цен на такие батареи на мировом рынке глава электрической автомобильной компании Tesla решил открыть большой завод для производства ячеек батарей и аккумуляторов. Совместно с японской компанией Panasonic в пустыне Невада уже построен так называемый Gigafactory.

Сейчас большинство автопроизводителей работает с литий-ионными батареями, но некоторые специалисты прогнозируют, что в течение ближайших 5-10 лет произойдет новый технологический прорыв в этом направлении и возлагают большие надежды на литий-серные батареи, считая, что они смогут чуть ли не удвоить диапазон возможностей электромобилей.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости, Электромобили
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 17:45
А кто объяснит, откуда возьмётся электроэнергия

для зарядки потенциальных миллиардов электромобилей?
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