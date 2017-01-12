Лицензионные автозапчасти Skoda не оставляют шансов оригинальным аналогам

В наше время подавляющее большинство автовладельцев и специалистов СТО приобретают запчасти для автомобилей этой известной марки через интернет

Очевидные удобства таких покупок лежат на поверхности – на торговых сайтах сегодня можно найти практически все детали и расходные материалы, а возможность быстрого сравнения цен на разных площадках открывает перспективу неплохой экономии. И зачастую в процессе таких заказов возникает вопрос: каким деталям отдавать предпочтение – дорогим «оригиналам» или изделиям, выпушенным заводами-лицензиатами.

Оригинальные автозапчасти Skoda производятся на предприятиях, занимающихся непосредственно выпуском автомобилей этой марки, или заводах, которые официально прошли аккредитацию в рамках требований бренда. Эти высококлассные изделия имеют фирменное клеймо с логотипом «Skoda» и стоят достаточно дорого. Выпуском лицензионных запчастей занимаются заводы, расположенные в Турции, Тайвани, Китае, Польше, которые поставляют на рынок сертифицированную качественную продукцию, успешно конкурирующую с дорогостоящими оригинальными вариантами.

Особенно востребованы лицензионные детали при кузовном ремонте. В таких популярных интернет-магазинах как «Авто Импекс» всегда можно найти широкий ассортимент запчастей, позволяющих быстро восстанавливать изначальную геометрию кузова. При этом расходы на ремонт в сравнении с использованием оригинальных аналогов будут ниже примерно на 20-30%, что является убедительным аргументом для многих автовладельцев.

Согласно статистике, сегодня на каждую купленную оригинальную деталь приходится около 15 приобретённых лицензионных изделий. Конечно, если речь идёт о трудоёмком ремонте силовой установки или коробки передач, в этом случае многие мастера не желают рисковать и рекомендуют установку оригинальных запчастей. Но для восстановления ходовой части, подвески, системы охлаждения, геометрии кузова активно используются лицензионные комплектующие, качество которых подтверждается официальными сертификатами.

Стоит отметить, что даже в официальных дилерских центрах Skoda в настоящий момент иногда устанавливаются детали и расходные материалы неоригинального происхождения. Такие ненаказуемые нарушения требований производителя связаны с перебоями в области импорта и выросшим курсом иностранной валюты.

По материалам сайта http://autoimpex.ru/