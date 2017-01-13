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Китайцы представили конкурента Renault Twizy

10:09 13.01.2017 , Александр Плеханов

Китайский электромобиль позиционируется как городское транспортное средство


Фото с сайта eli.world

На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, китайская компания Eli Electric Vehicles представила свой первый электромобиль.

Электрокар называется Eli Zero и является прямым конкурентом французского электромобиля Renault Twizy. Несмотря на внешнее сходство обеих электрокаров, Eli Zero отличает более продуманная конструкция. Так, пассажир и водитель сидят рядом, а не друг за другом, как в Renault Twizy. Благодаря такой компоновке, Eli Zero располагает пусть и небольшим, но багажником, объем которого составляет 160 л, против 31 л у Renault Twizy. Кроме того, Eli Zero имеет полноценные двери со стеклами, которые у Renault Twizy можно заказать только как опцию.


Фото с сайта eli.world

Китайский электромобиль позиционируется как сугубо городское транспортное средство, рассчитанное в первую очередь на молодых покупателей. Eli Zero – это своего рода переходный вариант между скутером или мопедом и полноценным автомобилем. Электрокар весит 435 кг и оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4 кВт ч, которая позволяет проехать от 64 до 120 километров, в зависимости от загрузки машины и режима движения. Максимальная скорость составляет всего 37 км/ч, но разработчики уверены, что для городских условий этого вполне достаточно.

У Renault Twizy эти показатели чуть лучше – емкость литий-ионной батареи – 6,1 кВт ч, максимальная скорость - 80 км/ч, а дальность пробега составляет 100 километров. Но китайцы зато обещают более привлекательную цену – первые Eli Zero, которые появятся в продаже в конце года, будут стоить около 10 000 долларов, и по мере увеличения объемов выпуска цену удастся ещё снизить. Компания Eli Zero надеется, что сможет продавать свои электромобили не только на китайском рынке, но и поставлять в другие страны. Например, в ту же Европу и США. Российский рынок китайцами не рассматривается, в то время как французы в прошлом году начали продавать в России Renault Twizy который можно купить за 799 000 рублей.

Темы: Автомобильный транспорт в мире, Автоновости
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