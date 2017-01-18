]]> ]]>
Главная Авто Новости

Жириновский предложил выселять из Москвы за хулиганство на дорогах

18:41 18.01.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает конфисковывать автомобиль и высылать из Москвы за хулиганство на дорогах.

"Опять хулиганство на дорогах. Задом идет машина по центру Москвы (Ленинский проспект). Это Москва, это недопустимо. Надо вводить конфискацию автомобиля и высылку из Москвы на пять лет", - цитирует Жириновского ТАСС.

При этом лидер либерал-демократов напомнил о последних резонансных случаях, в том числе с административным арестом Мары Багдасарян в Москве.

"Их не волнует административный арест, не волнует изъятие автомобиля - новый купят, права отобрать - тоже не волнует, 15 суток отсидеть - не волнует, а вот из Москвы удалить - это самое страшное наказание", - считает Жириновский.


 

Темы: Россия, Москва, Автомобильный транспорт в России, Владимир Жириновский
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2017, 23:16
А кто первый хулиган?

Кто начал перекрывать улицы, чтобы одному прокатиться, кто навешал мигалок и продолжает раздавать их, кто по всем каналам тв-ящика вещал, как шоуменши, шоумены и прочие используют скорые как такси, а кто в думке драки устраивал. Кто первый нарушил ЗАКОН и более-менее добрый и совестливый миропорядок в стране. Не пара ли власти, едросам и Жириновскому всмотреться в зеркало, а не пенять на него?
18.01.2017, 22:12
А чё?

Жирик хочет весь этот сброд сплавить, например, к нам в Смоленск? Дык у нас своих хватает! Доиграются нардепы с их отношением к глубинке. Свалят чукчи с якутами к амерам, хакасы с бурятами к китайцам, коми с мордвой и марийцами к финнам, про Кавказ - помолчим. А что творится в головах населения Кёнигсбарщины? Даже казаки набычились. Нечто бараньи головы елиты не разумеют, что дуб ими уже почти прогрызен насквозь? Может, папа-Сэм и придумал им эти "санкции", чтобы быстрее старались? Сколько можно терпеть на Руси попов-гапонов?
18.01.2017, 19:25
Дельное предложение.

Есть и от народа: выгнать на мороз всех т.н. "депутатов" на мороз, а Думу отдать под психиатрическую лечебницу.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.