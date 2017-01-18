Жириновский предложил выселять из Москвы за хулиганство на дорогах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает конфисковывать автомобиль и высылать из Москвы за хулиганство на дорогах.

"Опять хулиганство на дорогах. Задом идет машина по центру Москвы (Ленинский проспект). Это Москва, это недопустимо. Надо вводить конфискацию автомобиля и высылку из Москвы на пять лет", - цитирует Жириновского ТАСС.

При этом лидер либерал-демократов напомнил о последних резонансных случаях, в том числе с административным арестом Мары Багдасарян в Москве.

"Их не волнует административный арест, не волнует изъятие автомобиля - новый купят, права отобрать - тоже не волнует, 15 суток отсидеть - не волнует, а вот из Москвы удалить - это самое страшное наказание", - считает Жириновский.



