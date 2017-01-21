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Автоэксперты не считают лучшим решением предложение Медведева о «Платоне»

10:36 21.01.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Система «Платон» в целом себя оправдала, несмотря на шероховатости, заявил Дмитрий Медведев. Несмотря на широкий резонанс в обществе с ноября 2016 года система помогла собрать почти 17 миллиардов рублей, которые уже идут на строительство новых дорог.

Но не только о сборах говорил премьер. По его словам, к 2020 году нужно привести в хорошее состояние 85 процентов нынешних федеральных трасс.

Автообозреватель Андрей Гречанник в эфире Радио «Комсомольская правда» говорит, что предложение Медведева не является решением одной из главных проблем России.

«Если говорить о федеральных трассах, то их не так уж и много. Суммарная их протяженность немногим больше 30 тысяч километров. Во-вторых, они находятся в данный момент не в самом плохом состоянии», — рассуждает автомобильный эксперт.

Он уверен, что в течение нескольких лет наличие определенных ресурсов в федеральном бюджете позволит довести эти дороги до нормативного состояния.

«Если речь идет о региональных дорогах, тем более местных, то здесь все гораздо сложнее. Это совсем другие источники пополнения этих фондов. Ну и другие усилия, которые потребуются для восстановления этих дорог, протяженность которых уже значительно больше», — добавил Андрей Гречанник.

Также Медведев заявил, что одними из главных задач правительства являются приведение в нормативное состояние дорожной сети большинства городов и сокращение количества мест концентрации ДТП на дорогах.

Темы: Грузовые автомобили, Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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21.01.2017, 15:21
Как всегда, нахрен никому не нужная суета о колее,

по которой туши возят сами себя.
21.01.2017, 13:56
интересно узнать

у экспертов а что наилутьшее в решениях Медведева за такой большой срок у высшей власти?и можно узнать он анализирует свою деятельность так для себя дома вечеров в одном из своих особняков?
21.01.2017, 12:42
Парацельс - уроки Истории)))

"Борьба за влияние в Персии" - Фируз Казем Заде.
Перед подписанием контракта Насреддин-шах приказал своим самым высоким должностным лицам выразить свое мнение об этом деле. Обсуждение длилось недолго. Зная пожелания своего владыки и получив щедрые выплаты от Котте, министры написали шаху, что концессия отвечала наивысшим интересам Персии. Она получит огромные доходы без предоставления чего-либо, кроме некоторых пустующих земель, которые никогда не были и вряд ли будут пригодны для использования в будущем. Министры заключили: «Как только Вы подпишете эту концессию своим благословенным высоким именем, один росчерк Вашего пера дарует стране и людям больше благ и лучшую жизнь, чем дали их все правители Ирана на протяжении тысяч лет».
Таким образом, без какого-либо давления со стороны иностранных держав, без малейшего вмешательства английской миссии, царь царей, «Тень Бога», отдал фактически полностью все ресурсы своего бедного и плохо управляемого народа жадному махинатору от бизнеса сомнительной репутации. За деньги, которых было недостаточно, даже чтобы поддержать императорский двор, Насреддин-шах хотел продать будущее нескольких поколений своих подданных. Фразы о пользе страны при получении Ираном плодов европейского прогресса, притворное беспокойство благосостоянии народа сделали поступок продажного правителя и его продажных министров еще более оскорбительным, покрывая лицемерие и безудержную жадность.
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