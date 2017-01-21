Автоэксперты не считают лучшим решением предложение Медведева о «Платоне»

Система «Платон» в целом себя оправдала, несмотря на шероховатости, заявил Дмитрий Медведев. Несмотря на широкий резонанс в обществе с ноября 2016 года система помогла собрать почти 17 миллиардов рублей, которые уже идут на строительство новых дорог.

Но не только о сборах говорил премьер. По его словам, к 2020 году нужно привести в хорошее состояние 85 процентов нынешних федеральных трасс.

Автообозреватель Андрей Гречанник в эфире Радио «Комсомольская правда» говорит, что предложение Медведева не является решением одной из главных проблем России.

«Если говорить о федеральных трассах, то их не так уж и много. Суммарная их протяженность немногим больше 30 тысяч километров. Во-вторых, они находятся в данный момент не в самом плохом состоянии», — рассуждает автомобильный эксперт.

Он уверен, что в течение нескольких лет наличие определенных ресурсов в федеральном бюджете позволит довести эти дороги до нормативного состояния.

«Если речь идет о региональных дорогах, тем более местных, то здесь все гораздо сложнее. Это совсем другие источники пополнения этих фондов. Ну и другие усилия, которые потребуются для восстановления этих дорог, протяженность которых уже значительно больше», — добавил Андрей Гречанник.

Также Медведев заявил, что одними из главных задач правительства являются приведение в нормативное состояние дорожной сети большинства городов и сокращение количества мест концентрации ДТП на дорогах.