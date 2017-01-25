Скорая получит право перехватывать радиосигнал в приемниках автомобилей

Неотложка получит право перехватывать радиосигнал в приемниках автомобилей с требованием уступить дорогу. Так машины скорой помощи смогут заранее предупреждать водителей о своем приближении. Специалисты считают, что данная мера также будет полезна для сообщений о дорожной ситуации.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков.

«Я не знаю, как это сделать технически. Наверное, это будет эффективно. Но такие меры будут обижать водителей, которые будут слышать по радио предупреждения, а не музыку. Это может спровоцировать конфликт», — отметил эксперт.

Он отметил, что бороться с автохамами нужно иначе.

«Врываясь в эфир, сигнал неотложки прозвучит по радио сразу во всех близлежащих машинах. Водители испугаются, начнутся пробки. Все, что сейчас делается, — это палка о двух концах. Нужно ввести штрафы, соизмеримые со штрафами в Европе, и упорядочить схему движения скорой помощи. Нужно воспитывать наше население, этого никто не делает», — добавил Беляков.

Ранее стало известно о нескольких случаях, когда водители блокировали дорогу машинам экстренных служб. Из-за такого автохама в Петропавловске-Камчатском экипаж скорой не успел к пациенту, и мужчина скончался. А позже в Петербурге таксистка не захотела уступать дорогу пожарной машине, которая ехала тушить горящий дом.