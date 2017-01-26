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Машины с заклеенными номерами в столице будут эвакуировать

09:26 26.01.2017
Эвакуатор © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Машины с заклеенными номерами в столице будут эвакуировать. Об этом сообщил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. По его словам, уже в прошлом году за подобное нарушение эвакуировали несколько тысяч автомобилей.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал автоэксперт Сергей Асланян: «Для того чтобы машина была эвакуирована, должен быть составлен соответствующий протокол. В нем должны быть описаны номера. Для этого нужно будет попытаться понять, что написано на этих номерах и как это заклеено. Это не всегда получится, заклеивают все по-разному».

Эксперт отметил, что такая инициатива вряд ли будет приведена в действие.

«Заклеенные номера не являются поводом для эвакуации машины. Поэтому в судах эти дела будут выиграны легко и непринужденно. В общем, разговор об этом ведется уже давно, нас постоянно этим запугивают. Но каждый раз пытаются сделать очень грозное лицо, чтобы мы все-таки испугались. А что с нами сделают – не понятно. Закону данная мера противоречит», – добавил Асланян.

Столичный Дептранс направил на рассмотрение в Госдуму законопроект, который может ввести ответственность за заклейку номеров.

Темы: Россия, Москва, Автомобильный транспорт в России, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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26.01.2017, 11:57
Гость: а ведь можно

просто изготовить пару номеров с цифирями от балды и каждый раз на стоянке приклеивать поверх своих.Ну хотя бы на пластилин.А можно ведь сделать номер какой нибудь известной личности,хотя бы того же ликсутова...
26.01.2017, 11:18
Гость: очень удобно

подъехал а там занято!приклеил бумагу,подождал пока увезут и припарковался....
26.01.2017, 10:26
Гость: 1

Ося, скажи где стоит твой авто и я налеплю на него всего лишь бумажку. Катайся потом на такси, оспаривай штрафы в 5000 за эвакуацию и пой в суде "невиноватая я, он сам ко мне пришел", на что судья, такая же Ося, тебе скажет: Закон есть закон и не e*ут его твои проблемы!
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