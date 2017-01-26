Машины с заклеенными номерами в столице будут эвакуировать. Об этом сообщил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. По его словам, уже в прошлом году за подобное нарушение эвакуировали несколько тысяч автомобилей.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал автоэксперт Сергей Асланян: «Для того чтобы машина была эвакуирована, должен быть составлен соответствующий протокол. В нем должны быть описаны номера. Для этого нужно будет попытаться понять, что написано на этих номерах и как это заклеено. Это не всегда получится, заклеивают все по-разному».

Эксперт отметил, что такая инициатива вряд ли будет приведена в действие.

«Заклеенные номера не являются поводом для эвакуации машины. Поэтому в судах эти дела будут выиграны легко и непринужденно. В общем, разговор об этом ведется уже давно, нас постоянно этим запугивают. Но каждый раз пытаются сделать очень грозное лицо, чтобы мы все-таки испугались. А что с нами сделают – не понятно. Закону данная мера противоречит», – добавил Асланян.

Столичный Дептранс направил на рассмотрение в Госдуму законопроект, который может ввести ответственность за заклейку номеров.